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الأمير هاري وميغان ماركل يتصدّران قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم.. وهذا ما قالوه عنهم!

منشور 17 أيلول / سبتمبر 2021 - 05:05
الامير هاري وميغان ماركل
الامير هاري وميغان ماركل

أعلنت مجلة Time الامريكية عن قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم خلال عام 2021ن حيث تضمنت أسماء سياسية وعالمية مشهورة.

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وتزامناً مع احتفال الأمير هاري بعيد ميلاده السابع والثلاثين تم الإعلان عن دوقا ساسكس بأنهما من أكثر الشخصيات المؤثرة في العالم من ضمن 100 شخص.

وأصدّرت المجلة غلاف خاص بالثنائي الملكي وهما واقفين بجانب بعضهما البعض حيث كان الأمير هاري يقف خلفها ويضع ذراعيه على كتف ميغان ماركل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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وكتب ملف التعريف الخاص بهما صديقهما الطاهي خوسيه أندريس ضمن مقال قال فيه: "في هذا العالم لكل شخص رأيه الخاص به اتجاه الآخرين وهم لا يعرفون هذا الشيء، ويتعاطف دوقا ساسكس مع هذه الشخصيات وهما ليس مجرّد كلام بل افعال".

وانضم للثنائي الملكي العديد من الاسماء المعروفة ضمن قائمة اكثر 100 شخص مؤثر منهم عومي أوساكا ، وبريتني سبيرز ، ودوللي بارتون ، وبيلي إيليش ، وسيمون بيلز وغيرهم.

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