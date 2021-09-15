دوقا كامبريدج يكسران جبل الجليد بينهم وبين الأمير هاري في عيد ميلاده الـ 37!

احتفل دوق ساسكس الامير هاري بعيد ميلاده الـ 37 عاماً في الولايات المتحدة برفقة زوجته ميغان ماركل وطفليه آرتشي وليليبت.

ويبدو واضحاً أن دوقا كامبريدج "الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون" يحاولان كسر حاجز الجليد بينهما وبين دوقا ساسكس، خاصة بعد التوترات الأخيرة بينهما.

وغرّد الأمير ويليام وكيت ميدلتون عبر حسابهما الخاص على "تويتر" بقولهما: "عيد ميلاد سعيد يا أمير هاري"، بالإضافة إلى نشرهما صورة قديمة لطيفة لدوق ساسكس.

وانتهز المتابعون الملكيون هذه الفرصة لتمنّي عيد سعيد لهاري بمناسبة بلوغه سن السابعة والثلاثين، بعد تهنأت دوقا كامبريدج.

وخلال وقت سابق كان هناك العديد من التوترات بين دوقا كامريدج ودوقا ساسكس خاصة بعد تصريحات الأخيرة للأمير هاري وميغان ماركل في مقابلتهما مع أوبرا وينفري اتهمها فيها العائلة المالكة بالعنصرية.

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