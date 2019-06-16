الأمير هاري يحتفل في يوم الأب بالكشف عن وجه صغيره آرتشي.. شاهدوا ما أجمله!

احتفل الأمير هاري وميغان ماركل بيوم الأب العالمي، وذلك بنشر صورة رائعة للطفل الملكي آرتشي، حيث كان سابقاً قد نشر صورة لأقدام آرتشي في يوم الأم العالمي عندما كان عمر الطفل أقل من أسبوع.

ونشرت الصورة عبر حساب Sussex Royal على "إنستغرام"، حيث يمكن رؤية الطفل آرتشي البالغ من العمر ستة أسابيع وهو يمسك بإصبع دوق ساسكس، وتم التعليق بجانب الصورة: "عيد أب سعيد! نتمنى أول يوم أب جميل لدوق ساسكس".

بدا أن المتابعين مسرورين بالصورة الجديدة لآرتشي التي نشرت اليوم، حيث يمكن رؤية تفاصيل وجهه بوضوح، حيث لم يتم رؤيته بهذا الشكل من قبل.

وانتقل المعجبين للتعليق على الصورة، حيث قال أحدهم: "أنا سعيد لرؤية الطفل، كما أنني مسرور لأن هاري في النهاية أب وليس فقط العم الظريف، تهانينا"، كما علّق آخر: "كم هي رائعة الصورة، أحببتها، عيد أب سعيد"، في حين أضاف أحدهم: "لقد كنت انتظر هذه الصورة منذ الصباح".

ويأتي ذلك بعد الكشف عن أن آرتشي هاريسون سيعمّد في وندسور الشهر المقبل في الكنيسة التي تزوج فيها والديه، من المتوقع أن يحضر العائلة المالكة التعميد، لكن الملكة ستغيب عنه لإنشغالها في مهام أخرى، كما أنه لم يعرف بعد من سيكون عرّاب الطفل وعرابته، حيث أنه من الرجح أن يكون أصدقاء دوق ودوقة ساسكس.

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