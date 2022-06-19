الأمير ويليام يحتفل بعيد الأب في صورة تجمعه بأطفاله في الأردن



شارك الحساب الرسمي لدوق ودوقة كامبريدج عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر" صورة جميلة تجمع الأمير ويليام بأطفاله الثلاثة، احتفالًا بمناسبة عيد الأب.

تُظهر الصورة دوق كامبريدج، الأمير ويليام ، يضحك بشكل عفوي مع ابنائه الذين بدا عليهم السعادة باللحظة، حيث جلس كل من الأمير جورج، البالغ من العمر ثماني سنوات، والأميرة شارلوت ،البالغة من العمر سبع سنوات، على جانبي والدهما، بينما جلس الأمير لويس، البالغ من العمر أربعة أعوام، على كتفيه.

وأرفقت الصورة بتعليق: "أتمنى عيد أب سعيد للآباء والأجداد في جميع أنحاء العالم اليوم!".

والجدير بالإشارة إلى أن الصورة الساحرة التقطت بينما كانت عائلة كامبريدج تقضي إجازتها في الأردن الخريف الماضي، وتحديدًا خلال رحلتهم إلى مدينة البتراء الأثرية، التي تعد واحدة من عجائب الدنيا السبع.

وخلال تلك الرحلة، التقطت صورة عائلية لهم استخدمها القصر الملكي البريطاني كبطاقة عيد الميلاد الخاصة بالعائلة لعام 2021، حيث يظهر ويليام جالسًا على وسادة دائرية ذهبية، وإلى جانبه تجلس زوجته كيت ميدلتون مُرتدية فستانها الأخضرالزيتي وابتسامة عريضة مرتسمةً على شفاهها، بينما كان لويس جالسًا على ما يبدو أنه بساط من جلد الغنم عند قدمي والدته.





علاقة كيت ميدلتون و الأمير ويليام بالأردن

ولا بد من الإشارة إلى أن علاقة الأمير ويليام وكيت ميدلتون بالأردن جيدة للغاية، فقد قضت كيت ثلاث سنوات من طفولتها المبكرة هناك بينما كان والدها، مايكل ميدلتون، يعمل في مجال إرسال رحلات الخطوط الجوية البريطانية، وقد نقله عمله إلى عاصمة الدولة الشرق أوسطية ، عمان.

على صعيد آخر، أجرى ويليام زيارة ملكية رسمية للأردن في عام 2018، وقال في ذلك الوقت: "زوجتي، كاثرين، تعتذر لعدم قدرتها على المجيء برفقتي بعد مرور وقت قصير على ولادة ابننا لويس، لكن عائلتها تتذكر باعتزاز الثلاث سنوات التي قضتها هنا عندما كانت طفلة، حينما كان والدها يعمل في الخطوط الجوية البريطانية في عمان".

وتابع: "تجربة كاثرين ليست فريدة من نوعها - التبادل بين بلدينا حقيقي وعميق: العمل والدراسة والسياحة والروابط العائلية.. "علاقاتنا التاريخية وصداقتنا تتجسد في حياة الآلاف من الناس الذين يعتبرون كلا البلدين وطنًا".



