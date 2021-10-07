التفاح الحرام يتحوّل إلى عمل من بطولة نسائية.. وانضمام نجمتين جديدتين له!

يثير المسلسل التركي "التفاح الحرام" الجدل الكبير منذ بدء موسمه الخامس في بداية الشهر الماضي، حيث يُعرض على القنوات التركية وفي العالم العربي.

وكان خروج النجمة "نسرين جوادزاده" من المسلسل وانسحابها منه أكثر خبر ترك المتابعين في صدمة خاصة وأن دورها كان قوياً في المسلسل.

وأعلنت شركة الانتاج الخاصة بالمسلسل يوم أمس بأن النجمة "نيهان أيبولات" ستنضم للمسلسل قريباً، حيث أنها ستلعب شخصية حبيبة دوغاي.

كما أضافت الشركة في تصريحاتها بأن النجمة "يشيم أليتش" ستنضم أيضاً للمسلسل وذلك بدور المحامية زليخة والتي ستتولى دعوة طلاق يلديز وشاتاي.

وخلال وقت سابق كانت الصحف التركية قد أعلنت انسحاب النجمة ياسمين اربيل من المسلسل والتي كانت تأخذ دور جانان صديقة كومرو المقرّبة، وذلك بسبب ضعف التمثيل لديها.

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