التفاح الحرام يعود مُجدداً بهذا التاريخ.. والإعلان الأول يكشف الكثير!

أحد أنجح المسلسلات خلال الفترة الماضية كان المسلسل التركي التفاح الحرام والذي يستعد للعودة إلى الشاشات بموسمه الخامس.

الإعلان الأول للحلقة الأولى التي ستعرض خلال 13 من الشهر الحالي سبتمبر تم طرحه منذ ساعات ضمن تداول كبير من خلال منصات السوشال ميديا. الإعلان أظهر وجوه جديدة كانت قد إنضمت للمسلسل ومنهم إمرأتان تدعيان "كومرو وفيزا" واللوتي من الواضح أنهن سيجتمعن على عداوة يلدز واندر.

أيضاً لوحظ إنضمام الممثل التركي مراد أيجن والذي عُرف من مسلسل "الطبيب المعجزة" إلى كاست العمل وستجمعه قصة إنتقام بأحد أفراد الكاست، وبحسب المصادر أنه سيكون الرئيس الجديد في الشركة العائلية وسيقلب الموازين بشكل كبير.

يذكر أن حلقة نهاية الموسم الرابع كانت قد شكلت خيبة آمل كبيرة للجمهور بسبب سوء الإخراج والتي أظهرت المشهد الأخير من الإنفجار بطريقة بشعة للغاية وغير عملية ولا تتناسب مع قوة الحلقات السابقة خلال المواسم المختلفة.

العمل كان قد واجه الكثير من الشائعات من بينها أنه تم إستبعاد الممثلة التركية نسرين جواد زاده بسبب خلاف جمعها بـ المخرجة البديلة وبطلة العمل "أدا آجه"، إلا أنها نفت هذه الأخبار تماماً وتم من بعدها مشاركة صُورة جماعية لهن من إحدى الجزر التركية أثناء فترة الإجازة، وأكدت أن دور "شاهقة" في العمل قد إنتهى بسبب إنتهاء قصة الشخصية لا أكثر ولا أقل.

قصة مسلسل التفاح الحرام !

تدور قصة التفاح الحرام حول شقيقتان تعيشان لوحدهما ضمن أحلام رومانسية للأولى والتي تعمل في شركة خاصة والثانية التي تعمل نادلة في مطعم وتحلم بالزواج من رجل غني. وفي يوم من الأيام تنقلب حياة الشقيقة الثانية بعد أن تطلب منها زوجة أحد الأغنياء بأن تحاول إغواء زوجها عن طريق العمل في مكتبه حتى تتمكن من الحصول على الطلاق وتعويض مالي، إلا أن الفتاة تقلب الأمور وتكشف خطة الزوجة لتحل مكانها في عالم الأغنياء لتبدأ من بعدها العداوات والمكائد التي لا تنتهي.

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