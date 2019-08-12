الجمهور المصري يحتفل بميلاد جينيفر لوبيز في حفلها الغنائي.. شاهد

حجزت النجمة الأمريكية العالمية جينيفر لوبيز، مكانًا كبيرًا لها في قلوب المصريين، فبالتزامن مع دعوات مقاطعة حفلها الذي استقبلته مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي في مصر، ورغبة البعض الآخر في إلغاءه، حرص الجمهور المصري على الاحتفال بعيد ميلاد النجمة العالمية الـ 50 على طريقتهم الخاصة.

وعلى أنغام الأغنية الشهيرة "هابي بيرث داي"، تراقص الحضور ابتهاجًا بعيد ميلادها حيث رددوا قائلين "هابي بيرث داي جينيفر" تزامنًا مع صعودها على مسرح الحفل.

وفي مفاجأة كبيرة، قام منظمو الحفل بتحضير مجسم كبير على شكل تورتة احتفالًا بعيد ميلادها الذي يوافق 24 يوليو، ولازالت تحتفل به في جولتها الغنائية، وكتب على المجسم مقولة: "عيد ميلاد سعيد جينيفر لوبيز".

وارتدت المطربة لوبيز في حفلها الغنائي بمصر، نفس الزي الذي اعتادت على ارتدائه في جولتها الغنائية التي يطلق عليها اسم "It's My Party"، ما أبرز جمالها.

فيما أحيا الدي جي العالمي "رودج" فقرة موسيقية، أشعل بها حماس الجمهور، قبل صعود جينيفر لوبيز على مسرح الحفل.

يُذكر أن حفل جينيفر لوبيز في مصر، يأتي ضمن جولتها الغنائية التي تحمل اسم "It’s My Party" (إنها حفلتي)، احتفالا بعيد ميلادها الـ50، وكانت مالاجا في إسبانيا هي آخر محطة لجينيفر لوبيز في جولتها الغنائية، قبل حضورها إلى مصر.

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