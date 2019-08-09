للمرة الأولى.. جينيفر لوبيز تصل مصر للغناء في حفل ضخم

تزامنًا مع حفلها الأول في مصر، وصلت الفنانة الأمريكية "جينفير لوبيز"، صباح اليوم، إلى مطار العلمين بمصر، وبجوارها منظم حفلاتها اللبناني ربيع مقبل.

وتستعد "لوبيز"، لإقامة حفلها الأول بمنطقة الساحل الشمالي في مصر، وسط انتشار أمني كبير، من أجل تأمينها وحمايتها، قبل انطلاق حفلها المقرر لها في تمام الساعة الـ7 مساء اليوم.



وانتهت تذاكر حفل النجمة الأمريكية بالكامل، بعدما أقبل المصريون من جميع ربوع الجمهورية لرؤيتها والاستمتاع بصوتها، حيث تتمتع "لوبيز" بشعبية كبيرة في مصر والوطن العربي كافة.

وكانت جينيفر لوبيز، أعلنت خطبتها من أليكس رودريغز لاعب البيسبول السابق بفريق "نيويورك يانكيز"، ونشرا صورة لخاتم الخطبة.

ومن المقرر، أن تغني جينيفر عددًا كبيرًا من أغانيها المختلفة والمميزة خلال الحفل الذي سيشهد تواجدا جماهيريا ضخما.

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