الساحر كريس آنجل يمضي عيد الميلاد على سرير المستشفى بجانب طفله.. ما السبب؟

أمضى الساحر المشهور "كريس آنجل" عطلة عيد الميلاد في المستشفى وذلك لتقديم الدعم لابنه جوني البالغ من العمر خمس سنوات والذي يعاني من مرض السرطان.

ونشر كريس صورةً لنفسه عبر حسابه الخاص على انستغرام وهو يجلس على سرير المستشفى بجانب ابنه الصغير أثناء خضوعه للعلاج الكيميائي.

وعلّق كريس على الصورة: "لقد عدنا اليوم من اجل يوم طويل للعلاج الكيميائي"، وأضاف على التعليق: "أنا حزين وغاضب لكننا سنتجاوز هذا!".

وفي عام 2015 تم تشخيص جوني ابن الساحر كريس بمرض سرطان الدم عندما كان يبلغ من العمر 21 شهراً، حيث تم علاجه في ذلك الوقت وخروجه من المستشفى.

لكن لسوء الحظ في ديسمبر الماضي شارك كريس بياناً يكشف فيه عن عودة المرض لجوني فقال: "لقد حصلنا على تأكيد بأن ابننا جوني البالغ من العمر 5 سنوات قد انتكس وعاد المرض إليه مرة اخرى إلا أنه كلنا إيمان بأنه سيتعافى منه".

ومن الجدير بذكره أن كريس مازال مستمراً في أن يكون صريحاً بشأن مرض ابنه وما يعانيه ومعركة العائلة المستمرة في دعم ابنهم.

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