العام المشؤوم للثنائي بيبر.. هايلي بيبر أمام المحكمة بسبب دعوى قضائية

أطلقت عارضة الازياء "هايلي بيبر" مجموعتها الجديدة للعناية بالبشرة قبل أسبوع واحد فقط، والتي أعلنت عنها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وهي تحت اسم "رود".

ولكن يبدو بأن الحظ لم يحالف هايلي حيث أنها تعيش في أزمة قضائية في الوقت الحالي بسبب مجموعتها الجديدة التي أصدرتها وذلك بسبب الاسم الذي استخدمته.

تفاصيل الدعوى القضائية ضد هايلي بيبر

رفعت إحدى شركات الأزياء دعوى قضائية ضد عارضة الأزياء هايلي بيبر وذلك لانتهاكها حقوق العلامة التجارية واستخدامها نفس اسم لمجموعتها الجديدة من العناية بالبشرة.

وفي تفاصيل الشكوى المرفوعة امام المحكمة فإن شركة الملابس "رود إن واي سي بيبر" طالبت عارضة الأزياء بالتوقف عن استخدام اسم "Road" لانه يخصّها.

كما انهم طالبوا هايلي بيبر بتعويضات مالية ولكن لم يتم تحديد المبلغ المراد مؤكدين انهم افتتحوا شركتهم في عام 2013، وأكّدا بأن هايلي بيبر حاولت شراء العلامة التجارية عام 2018 ولكن المؤسسين رفضوا ذلك.

وحتى هذه اللحظة لم تعلّق هايلي على الموضوع والتزمت الصمت ازاء تصريحات الشركة، كما انها ما زالت مستمرة بالترويج لعلاماتها التجارية غير مبالية بالاخبار المثارة حولها

جاستين بيبر مصاب بمتلازمة رامزي هانت

أعلن النجم العالمي جاستين بيبر في وقت سابق عن اصابته بمرض متلازمة "رامزي هانت" وذلك من خلال مقطع فيديو له عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

وأكّد بانه يعاني من شلل في الوجه وأن هذا الأمر يمنعه من الغناء لذلك قام بتأجيل جولته الغنائية القادمة إلى وقت غير معلوم حتى تتحسن حالته الصحية، وظهر الفنان الكندي في فيديو كاشفًا عن تفاصيل حالته الصحية حيث بدا في حالة صحية سيئة

وأثار الفنان العالمي قلق جمهوره بسبب هذا الفيديو الذي تساءل عن مسيرة الفنان في الغناء وهل ستتأثر، فيما كشفت هايلي مؤخرًا عن تحسن الحالة الصحية لزوجها جاستن بيبر

ويأتي اعلان جاستن بيبر هذا بعد فترة من تعرض زوجته عارضة الأزياء هايلي بالدوين لازمة صحية، حيث اصيبت بجلطة دماغية استدعت دخولها المستشفى وتلقيها العلاج المناسب وهو ما شكل صدمة لجمهورها الواسع

