الملكة اليزابيث تستعين بـ "خدمة الاتصال" عن طريق الفيديو لأول مره بحياتها!

شكلت فترة الحجر للملكة إليزابيث الثانية على غرار بريطانيين كثر مناسبة لإجراء أول اتصالاتها عبر الفيديو في سن الرابعة والتسعين، بحسب ما أعلن قصر باكينغهام أمس الخميس.

فبسبب فيروس كورونا المستجد استعانت الملكة بخدمة الاتصال بالفيديو من قصر ويندسور للاستماع إلى أربعة معاونين من جمعية «كيررز ترست» وتهنئتهم.

وقد نظمت الأميرة آن ابنة الملكة هذا الاجتماع الافتراضي الذي عقد في الرابع من يونيو.

والأميرة هي مؤسسة هذه الجمعية الداعمة للأشخاص الذين يعتنون بأقربائهم المصابين بأمراض خطرة أو المعوقين. وظهرت الملكة في هذا الاتصال بثوب زينته الزهور بين مجموعة المشاركين بهذا الاتصال الافتراضي عبر الفيديو في نسق تواصلي يسجل ازديادا كبيرا في معدلات الاستخدام منذ فرض تدابير الحجر المنزلي في العالم لتطويق وباء «كوفيد-19».

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