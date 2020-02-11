الملكة تطلب من دوقا ساسكس العودة إلى المملكة المتحدة.. ما القصة!

طرأت تغييرات كبيرة على حياة دوقا ساسكس ميغان ماركل والأمير هاري حيث تخليا عن الألقاب الملكية ومغادرتهما الممكلة المتحدة خلال الفترة الأخيرة.

لكنه ذُكر مؤخراً أن الملكة إليزابيث طلبت من هاري وميغان العودة إلى المملكة المتحدة في مارس/آذار المقبل وذلك لآخر ارتباط ملكي لهما هناك.

ووفقاً لبيان صدر من قصر باكنغهام فإن الملكة طلبت من دوقا ساسكس العودة إلى إنجلترا الشهر المقبل لحضور خدمة الكومنولوث السنوية مع بقية العائلة المالكة.

ونظراً لأنهما ما زالا يعملان في مجال العائلة المالكة تقنياً يبدو واضحاً أنهما سيحضران آخر خدمة ملكية لهما هناك، كما انه من المتوقّع أن يحضرا الطفل آرتشي معهما خلال الزيارة.

الخدمة الملكية ستكون في 9 مارس وسيكون حضورهما جزءاً من الجولة النهائية للتعاقدات الرسمية مع ميغان وهاري قبل عودتهما لمكانهما الجديد في كندا.

ويأتي هذا الخبر بعد أن صرّح الظامير هاري أنه لا يندم على التنحي من العائلة المالكة لذلك سيكون من المثير للاهتمام أن نرى تفاعل دوقا ساسكس مع بقية أفراد العائلة.

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