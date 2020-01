"بات وومن" تعلن عن مثليتها في المسلسل على غلاف مجلة! (بالصور)

أعلنت سلسلة The CW عن إصدار مسلسل Batwoman في نسخة جديدة من المجلة يوم الأحد القادم وذلك من خلال الكشف عن شخصية البطلة وهي النجمة روبي روز كأول بطلة خارقة بدور فتاة.

وكانت الحلقة في المجلة قد دخلت التاريخ فعلياً مع النجمة روبي روز البالغة من العمر 33 عاماً وذلك كأول ممثلة تلعب دور بطلة خارقة مثلية الجنس وتم الكشف عن ذلك من خلال الحلقة الجديدة تحت اسم How Queer is Everything Today!.

ومن خلال الحلقة فإن مدينة جوثام تدرك جيداً أن المليارديرة كيت كين المتحوّلة إلى باتوومن كانت مثلية في الأصل فقد ظهرت في مقابلة مع مجلة كاتكو، وتعمل البطلة الخارقة من أجل العدالة الاجتماعية والتعبير عن الرأي.

وكشفت الكاتبة كارولين درايز حول الشخصية البطلة الخارقة من خلال مقابلة لها مع The Hollywood Reporter كما أضافت بأن شبكة CW ليس لديها مخاوف حول ظهور Batwoman كمثلية.

وصرّحت خلال المقابلة حول الموضوع بقولها: "ما يحدث فعلياً هو أن تذهب إلى الشبكة وتعلن هذا هو المكان الذي سنذهب إليه في الموسم المقبل، وفي النهاية فإن الشخصية ستشعر بالراحة الكبيرة من خلال هذا الدور فهي سوف تخرج وتُحدث عواقب".

وأضافت كارولين بأن النجمة روبي روز قد بكت عند قرائتها النص مضيفةً أن هذا يعني الكثير بالنسبة لها.

