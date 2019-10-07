بعد استخدامهم أغنية لوحش الاعتداء الجنسي غليتر.. فيلم Joker يتعرض للانتقادات!

تعرَّض منتجو فيلم Joker لموجة من الانتقادات والغضب بعد تضمين الفيلم أغنية تعود لوحش الاعتداء الجنسي على الأطفال "غاري غليتر"، الذي يتواجد حاليًا في السجن بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي على ​قاصرات​ وأطفال قبل ثلاثين عامًا.

استخدم منتجو الفيلم أغنية Rock and Roll Part 2"، التي شارك "غليتر" في كتابتها، في المشاهد الرئيسية للفيلم، حيث لعبت دورًا أساسيًا في المشهد الذي ظهر فيه الجوكر، يؤدي دوره النجم العالمي "جواكين فونيكس"، يرقص على السلالم.

وعلَّق أحد المستخدمين: " غاري غليتر يحصل على نسبة من عائدات فيلم Joker، إنهم يدفعون لمعتدي على الأطفال من أجل استخدام موسيقاه في فيلم يتحدث عن عواقب الإساءة للأطفال."

وعلَّق آخر مُتسائلًا حول الشخص المسؤول عن هذا الاختيار المُشين، وكتب: "من صاحبة فكرة استخدام أغاني غاري غليتر في الفيلم؟".

يذكر أن "غليتر" حكم عليه في السجن لمدة 16 عامًا بتهمة الاعتداء الجنسي على ثلاث فتيات قاصرات، ويُعتقد أنه من المقرر إطلاق سراحه عام 2021.









وتجدر الإشارة إلى أنه أوقف لأول مرة عام 1997، وحكم عليه بالسجن أربعة اشهر، بعدما إدانته بتهمة تحميل مواد إباحية عنيفة على حاسوبه، كما طرد من كمبوديا عام 2002 بعد اتهامات بممارسته الجنس مع أطفال، وحكم عليه في فيتنام بالسجن ثلاث سنوات، بعد قيامه بتصرفات منافية للأخلاق تجاه قاصرتين، وبعدما امضى سنتين وتسعة اشهر في السجن عاد الى بريطانيا عام 2008.

ولا يعد هذا الانتقاد الوحيد للفيلم رغم الإشادة الكبيرة التي تلقاها وحصوله على تقييم 9.1 في موقع IMDb، إذ إن البعض طالبوا بحذف مشاهد العنف فيه وآخرون دعوا لحظر الفيلم من دور السينما بحجة أنه يروِّج للعنف ويحفز للقتل الجماعي باستخدام السلاح.

وحذرت وسائل الإعلام الاجتماعية التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة من أن الفيلم قد يلهم جماعة " الإنسيلز"، وهو مصطلح يُشير إلى الرجال الذين لا يرغبون بإقامة علاقة جنسية رغم استطاعتهم بذلك مُلقين اللوم على النساء، كما أنهم من كارهي النساء.

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