تفوّق فيلم الجوكر على Maleficent: Mistress of Evil وبذلك يصبح الفيلم الأكثر نجاحاً في التاريخ

عاد فيلم "الجوكر" إلى أعلى قوائم شباك التذاكر متغلباً بفارق بسيط على فيلم Maleficent: Mistress of Evil حيث كان الفيلمان في تنافس للفوز بالمركز الأول.

وبحسب تقديرات أمس الأحد أظهرت بأن الجوكر سيغادر منتصراً صالات السينما مع مبيعات التذاكر بقيمة 18.9 مليون دولار، وأصبح بذلك الجوكر الفيلم الأكثر نجاحاً في تاريخ البحث حيث جمع ما يقارب 849 مليون دولار حول العالم.

أما فيلم النجمة "أنجلينا جولي" Maleficent: Mistress of Evil فقد حقق ما يقارب 65 مليون دولار في شباك التذاكر المحلية، ولا يزال الفيلم يحقق نجاحات على الصعيد العالمي حيث حقق ما يقارب 300 مليون دولار امريكي.

وفيلم الرعب STX's حقق أقوى بداية بين العروض الجديدة حيث احتل المركز الخامس بميلغ 9 ملايين دولار وهو يدور حول ممرضة تقوم بتنزيل تطبيق يتوقع بموت شخص ما.

واحتل فيلم The Addams Family الكوميدي المركز الثالث بمبلغ 11.7 مليون دولار مما زاد من حصته المحلية إلى 72.8 مليون دولار، وفي المرتبة الرابعة حصل فيلم Zombieland على 11.6 مليون دولار.

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