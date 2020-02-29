بالجيتار وبرفقة نجم الروك بون جوفي.. الأمير هاري في مشروع جديد فهل يدخل عالم الغناء؟ (فيديو وصور)

يشارك الأمير هاري في مشروع جديد، ومن المؤكد أنه سيكون استثنائيًا ويحمل مفاجئة كبيرة، حيث إنه بعد الانسحاب عن الحياة الملكية، يبدو أن الأمير سيدخل عالم الغناء.

التقى الأمير هاري اليوم الجمعة بأسطورة الروك، النجم الأمريكي "جون بون جوفي" في استديوهات "آبي روود" الشهيرة في لندن، في تعاون مميز بينهما لصالح مناسبة لحدث "إنفيكتوس غايمز" لهذا العام، وهو حدث رياضي دولي خيري أسسه الأمير هاري ويرعى فعالياته.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، يبدو أن الأمير سيدخل عالم الغناء، حيث سيجمع بينه وجون دويتو استثنائي من أجل حدث "إنفيكتوس غيمز" 2020.

وفي الفيديو الذي نُشر على صفحة "دوقا ساسكس" على انستغرام، يمكن رؤية كيف تم استقبال الأمير بحرارة، قبل دخول الأستوديو والاستعداد للغناء.

هذا وبدا الأمير متوترًا بشأن الغناء، ولكن يمكن رؤية جون وهو يشجعه ويهدئه، حيث قال له: "سيكون الأمر سهلًا للغاية، فلتتظاهر أنك تغني في غرفة نومك، حسنًا؟".

ثم أضاف جون لهاري: "فلتأخذ نفسًا عميقًا"، قبل أن يبدآ الغناء، ولكن الفيديو ينتهي دون الكشف عن صوت هاري، لتحميس المعجبين، فعلى الرغم من تسجيل الأغنية بالفعل، إلا أنه لن يتم الكشف عنها حاليًا.

بدا الأمير ونجم الروك الأمريكي في حالة انسجام وارتياح، وكانت إطلالتيهما عصرية بسيطة، حيث اختار جون الأسود لإطلالته، وارتدى الأمير قميصًا أزرق مع بنطلون أسود كما ظهر هاري في إحدى الصور بالجيتار.

وبعد تسجيل الأغنية، شارك جون الأمير في جولة بالأستوديو ويعرفه على العديد من الأمور بالأستوديو وغيره.

وأفادت التقارير أن الأمير وجون يتعاونان لطرح نسخة جديدة من أغنية "آنبروكين" الشهيرة لجون، وستكون لصالح "مؤسسة انفيكتوس غيمز" المسؤولة عن الحدث الرياضي لدعم الجنود السابقين والمرضى.

كما أنه من المتوقع إطلاق الأغنية أثناء حدث "انفيكتوس غيمز" في شهر مارس المقبل.

يجدر بالذكر أن جون سبق وشارك في حفل "وينتر وايتس" في قصر كينغستون، وشاركه في الغناء آنذاك كلا من الأمير ويليام والنجمة تايلور سويفت.

هذا وسيشارك هاري وميغان الأسبوع القادم، في آخر مهمة رسمية لهما والأولى منذ انسحابهما من الحياة الملكية، حيث سيشاركان في حفل توزيع جوائز Endeavour Fund السنوي يوم الخميس.

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