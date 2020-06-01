بالرغم من استقالتها عن الخدمات الملكية.. ميغان ماركل تقوم بعمل خيري سري داخل المملكة المتحدة

ابتعدت دوقة ساسكس سابقاً "ميغان ماركل" عن الأعمال الخيرية التي كانت تقوم بها في المملكة المتحدة، وذلك بعد انفصالها عن الخدمات الملكية وخروجها من المملكة المتحدة.

ولكن يبدو أن الضمير الخيري الموجود لدى ميغان لم يستطع منعها من مساعدة مؤسسة Mayhew الخيرية لرعاية الحيوانات بشكل سري من لوس أنجلوس.

ويبدو واضحاً أن المؤسسة تكافح بسبب الإنغلاقات والتباعد الاجتماعي وسط انتشار فيروس كورونا في المملكة المتحدة حيث كان يأتي دخلها من أحداث جمع الأموال العامة والتي ألتغت تزامناً مع انتشار الفيروس.

وصرّح مصدر قريب في the Sussex camp إن ميغان على اتصال مع المنظمة الخيرية في الوقت الحالي وهناك شيء واحد لا يدركه الكثير من الناس هو أن نطاق العمل الذي تقوم به المؤسسة ليس بشان الحيوانات فقط وإنما دعم العديد من الأشخاص في المجتمع".

وخلال وقت سابق نشرت ميغان أيضاً عملها الخيري مع مؤسسة SmartWorks حيث كانت تجري مكالمات فيديو مع عميلة هناك وهي امرأة شابة حيث شجعتها لأنها كانت على وشك إجراء مقابلة للتدريب الداخلي.

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