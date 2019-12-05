بالصور: إيما ستون تعلن خطوبتها من حبيبها ديف مكاري.. نهاية 2019 سعيدة

يوَّد عام 2019 أن ينتهي بطريقة جميلة ولطيفة، فبعيدًا عن الأحداث المأساوية، وعمليات انتحار النجوم، وقرارات الطلاق والانفصال التي تخللت حياة المشاهير، إلّا أن هناك بصيص أمل يؤكد أن الحب لا يزال موجودًا.

أعلنت النجمة الأمريكية "إيما ستون" خبر خطوبتها من منتج الأفلام "ديف مكاري" بعد سنوات من المواعدة، إذ نشر خطيبها صورة لطيفة لهما عبر حسابه على موقع "إنستغرام" متعانقين، بينما تمد "ستون" يدها لتستعرض خاتمها الألماسي الذي زيَّن إصبعها.

وأرفق "ديف" (34 عامًا) الصورة بتعليق جاء على شكل إيموجي قلب وردي، فاللقطة الحميمية تختصر جميع مشاهر السعادة، الحب، والحماس. من جهة أخرى، لم تدلي "ستون" (31 عامًا) بأي تعليق إلى الآن.

وفي مقابلة لها مع مجلة Elle في شهر أغسطس الماضي، تحدَّثت "ستون" بمنتهى الصراحة حول نظرتها للزواج وإنجاب الأطفال، فبدت منفتحةً للموضوع، وقالت: "نظرتي للأطفال تغيَّرت كلما ازدت عمرًا، لم أرعَ في حياتي طفلًا أو شيء آخر.. عندما كنت مراهقةً، كنت أرفض فكرة الزواج، وإنجاب الأطفال"، وأضافت "ثم تقدمت بالعمر وكبرت، أريد حقًا الزواج، أريد حقًا إنجاب أطفال."

يذكر أن الثنائي بدآ المواعدة في نوفمبر عام 2017 بعدما رصدتهما عدسات الباباراتزي يتجولان في مدينة نيويورك، حيث يُقال أنهما تقابلا لأول مرة عام 2016 أثناء استضافتها برنامج SNL.

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