بالصور: لمحة عن فستان زفاف كايلي جينر الأبيض.. هل سنشهد احتفالًا كبيرًا عما قريب؟!

تستعد نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر" للاحتفال بعيد ميلادها الثاني والعشرين على متن يخت Tranquility الفاخر بقيمة 250 مليون دولار على الساحل الإيطالي، لكن يبدو أنها تخطط للاحتفال بمناسبة أخرى أكثر أهمية وهي حفل زفافها.

رصدت عدسات البابارتزي صاحبة امبراطورية Kylie Cosmetics تتجه ناحية طائرة خاصة كانت في انتظارها بمطار فان نويس في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، ولوحظ أن أحد العمال المُرتدين ستر خضراء يحمل في يده فستانًا أبيضًا بذيل طويل مُزيَّن بالريش ظهر يوم أمس الثلاثاء.





وما يزيد شكوك إقامتها حفل زفاف انضمام مجموعة من أفراد عائلتها إلى رحلتها، فشوهدت والدتها "كريس جينر" وحبيبها "كوري غامبل"، وطليق شقيقتها "سكوت ديسك" وحبيبته عارضة الأزياء الأمريكية "صوفيا ريتشي"، بالإضافة إلى حبيبها مغني الراب "ترافيس سكوت" وطفلتها الصغيرة "ستورمي".

ويُقال أن بقية أفراد عائلتها سيتوجهون إلى أوروبا اليوم الأربعاء، في حين تقضي "كورتني كارداشيان" إجازتها هناك منذ الأسبوع الماضي.









من جهة أخرى، يأتي اليخت مُجهزًا بـ29 موظفًا، ووسائل راحة فاخرة بما في ذلك مهبط طائرات الهليكوبتر، ساونا، مسرح، حمام سباحة، وصالون التجميل، وتبلغ قيمة أجاره 1.2 مليون دولار للأسبوع الواحد.

وفي وقت سابق، فاجأ "ترافيس سكوت" حبيبته بتغطية قصرها كاملًا بالورود الحمراء، فنشرت نجمة تلفزيون الواقع فيديو لنفسها تمشى فوق بتلات الورد، كما علّقت: "منزلي مغطى بالورود، ويوم ميلادي لم يأتي بعد! يا إلهي ترافيس سكوت".

ويبدو أن مفاجآت عيد الميلاد لن تقتصر على هذه فقط، حيث تضمنت هدية ترافيس الأولى بطاقة تقول لكايلي: "عيد ميلاد سعيد! لقد بدأنا الآن، أحبك".