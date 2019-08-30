بالصور: هايلي بالدوين نسخة الأميرة ديانا في مجلة فوغ.. ويومين على ذكرى وفاتها

شاركت عارضة الأزياء الأمريكية "هايلي بالدوين" في جلسة تصوير احترافية لصالح مجلة "فوغ" بنسختها الفرنسية، والتي استوحيت صورها من أبرز الصور التي التقطتها عدسات الباباراتزي للأميرة الراحلة "ديانا" في التسعينيات القرن الماضي.

بأزياء مٌشابهة، ووضعيات مُتطابقة نوعًا ما، أطلَّت "بالدوين" نسخة طبق الأصل عن الراحلة "ديانا" قبل يومين من ذكرى وفاتها، فظهرت في إحدى الصور واضعةً مفاتيح السيارة في فمها بينما تُنبش في حقيبتها، في حين ارتدت كنزة فضفاضة حمراء وشورت قصير ضيِّق، وانتعلت حذاء رياضي أبيض، في حين سرَّحت شعرها بطريقة فوضوية، وغطَّت عينيها بنظارات شمسية سوداء.

وفي صورة أخرى، تظهر "بالدوين" (21 عامًا) مُرتديةً سترة فضفاضة كحلية وتيشيرت رمادي نسَّقته ببنطال جينز أزرق فاتح، وحذاء رعاة بقر، بالإضافة إلى اعتمارها قبعة بيسبول خضراء.

وشاركت "بالدوين" متابعيها الصور عبر حسابها على موقع "إنستغرام" واصفةً "ديانا" بأنها جميلة بشكل مذهل، وأنيقة، حيث قالت: “كل الفضل والإلهام للأميرة ديانا الجميلة والأنيقة، والتي هي ملهمة للأناقة، شكرا لك على تركك مثل هذا الإرث من الأزياء والأناقة القديمة”.

وتباينت ردود الفعل بين مُنتقد ومُشيد، فكتب أحد المستخدمين: "لم أكن معجبًا بهايلي باستثناء الآن، لقد أبدعت في كل صورة بتقديم روح الأميرة ديانا".

وعلَّق آخر: "جلسة تصوير هايلي بالدوين كالأميرة ديانا كان مثاليًا دون أن تبذل أي عناء."









على صعيد آخر، كتب أحد المستخدمين: "لمن المهين أن تُمثَّل الأمير ديانا من قبل عارضة أزياء في الصف الثانوي، فهي من مستوى مختلف"، وعلَّق آخر "بماذا كانت تفكر مجلة فوغ الفرنسية حينما اختارت هايلي بالدوين لتمثيل الأميرة ديانا، ديانا تستحق شخصًا أفضل."