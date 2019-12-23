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بالفيديو: الجمهور السعودي يغرق فرقة مونستا إكس الكورية بالذهب.. وتحرشات تطال النساء في الحفل!

منشور 23 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 10:43
مونستا إكس
مونستا إكس

أحيَّت فرقة الهيب هوب الكورية الجنوبية "مونستا أكس" حفلًا غنائيًا لأول مرة في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات مهرجان "ميدل بيست" الموسيقي الضخم في الرياض.

وحرصت الفرقة العالمية على تقديم نفسها وبدء حفلها الغنائي بتحية جمهورها السعودي باللغة العربية، فعبَّر أحد أعضاء الفرقة عن حبه للجماهير قائلًا: "I Love You "، ثم قال عضو آخر بصوت عاليًا بالعربية "هلا والله" ليرد عليه الجمهور بذات الجملة وسط ترحيب وتفاعل شديد.

وأعرب معجبو الفرقة عن حبهم من خلال إهداء كل عضو بروش مطلي بالذهب بأسمائهم المكتوبة باللغة العربية، بالإضافة إلى بروش على شكل أحصنة.

وبعيدًا عن الأجواء الحماسية، تضمن الحفل حالات اعتداء وتحرش جنسي من الجماهير، فوصفت إحدى الحاضرات من الجنسية الأمريكية المتواجدين بالسخفاء، ونشرت عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" مقطع فيديو تبيِّن فيها الانتهاكات الجنسية التي طالتها، وقالت: "أحببت الحفل، لكني كرهت الحضور بسبب المستوى اللامعقول من التحرش.. لم أفعل شيئًا مثيرًا للغرائز مع ذلك حاول البعض تحسس جسدي."

وتابعت أن الملابس ليست حجة للتحرش، وقالت: "شاهدت نساء ترتدين العباءات ومحجبات، وتعرضن للتحرش من قبل الحضور.. أنتم همجيون".

وأصبحت "مونستا إكس" ثالث فرقة كورية تقدم عرضًا في السعودية في هذا العام بعد فرقتي "سوبر جونير" و"بي تي إس".

 

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