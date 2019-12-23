بالفيديو: الجمهور السعودي يغرق فرقة مونستا إكس الكورية بالذهب.. وتحرشات تطال النساء في الحفل!

أحيَّت فرقة الهيب هوب الكورية الجنوبية "مونستا أكس" حفلًا غنائيًا لأول مرة في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات مهرجان "ميدل بيست" الموسيقي الضخم في الرياض.

وحرصت الفرقة العالمية على تقديم نفسها وبدء حفلها الغنائي بتحية جمهورها السعودي باللغة العربية، فعبَّر أحد أعضاء الفرقة عن حبه للجماهير قائلًا: "I Love You "، ثم قال عضو آخر بصوت عاليًا بالعربية "هلا والله" ليرد عليه الجمهور بذات الجملة وسط ترحيب وتفاعل شديد.

MonstaX لجمهورهم السعودي " احبك " و " هلا والله " 😍#MONSTAX_MDLBeast pic.twitter.com/voTyS3VZ3k — Gorgeous (@Gorgeous_ew) December 21, 2019

وأعرب معجبو الفرقة عن حبهم من خلال إهداء كل عضو بروش مطلي بالذهب بأسمائهم المكتوبة باللغة العربية، بالإضافة إلى بروش على شكل أحصنة.

قام معجبون مونستا اكس العرب بإعطاء فرقتهم هدية تعبيراً عن حبّهم وهي عباره عن بروش مطلي بالذهب بأسماء الاعضاء السبعة مع رسالة مليئة بالمشاعر و التقدير لكلّ واحد منهم😍💚 pic.twitter.com/b6wUmrJMdx — Gorgeous (@Gorgeous_ew) December 22, 2019

وبعيدًا عن الأجواء الحماسية، تضمن الحفل حالات اعتداء وتحرش جنسي من الجماهير، فوصفت إحدى الحاضرات من الجنسية الأمريكية المتواجدين بالسخفاء، ونشرت عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" مقطع فيديو تبيِّن فيها الانتهاكات الجنسية التي طالتها، وقالت: "أحببت الحفل، لكني كرهت الحضور بسبب المستوى اللامعقول من التحرش.. لم أفعل شيئًا مثيرًا للغرائز مع ذلك حاول البعض تحسس جسدي."

أمريكية حضرت الفعالية تقول:

-أحببت الحفل لكنني كرهت الحضور بسبب المستوى اللامعقول من التحرش

-لم أفعل شيئاً مثيراً للغرائز ومع ذلك حاول البعض الإمساك بي و تحسس جسدي

-شاهدت نساء ترتدين العبائات و محجبات و تم التحرش بهن ومحاولة لمس أجسادهن من قبل الحضور!

أنتم همج!

#تحرش_ميدل_بيست pic.twitter.com/7dgjTePAs8 — Mareeeمار ☕️ (@MareeeMOO) December 22, 2019

وتابعت أن الملابس ليست حجة للتحرش، وقالت: "شاهدت نساء ترتدين العباءات ومحجبات، وتعرضن للتحرش من قبل الحضور.. أنتم همجيون".

وأصبحت "مونستا إكس" ثالث فرقة كورية تقدم عرضًا في السعودية في هذا العام بعد فرقتي "سوبر جونير" و"بي تي إس".