بالفيديو: بيلا حديد ذات الرداء الأحمر في عرض أوسكار دي لا رينتا

في كل موسم من أسبوع الموضة في نيويورك، هناك مصمم واحد يمنحنا دائمًا الدراما والسحر والتناقضات التي نحتاجها بشدة وهو مصمم الأزياء الأمريكي "أوسكار دي لا رينتا"، وبمساعدة "بيلا حديد" تجاوز العرض جميع التوقعات.

تتسابق دور الأزياء العالمية والمصممين المشهورين على ضم عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية "بيلا حديد" إلى عروض أزيائهم، فهي تمتلك مقومات جمال استثنائية كما تتميز بملامح جذابة لا مثيل لها حتى أنها أختيرت كأجمل وجه في العالم.

وقد خطفت "بيلا حديد" (23 عامًا) الأنظار في عرض دار الأزياء "أوسكار دي لا رنتا" لمجموعته خريف وشتاء 2020- 2021 التي تتميَّز بالديناميكية المفعمة بالحيوية والتي تهدف للاحتفال بالحياة على أكمل وجه.

افتتحت "بيلا" العرض المقام في المكتبة العامة بمدينة نيويورك بإطلالة ملوَّنة مُرتديةً معطف طويل فضفاض أزرق نسَّقته بكنزة صوفية باللون الخمري، وارتدت بنطال عريض زيتي، وأضفت لمسة من الجرأة بوشاح أحمر.

وبما أننا على أعتاب يوم الحب، سحرت "بيلا" الحضور بإطلالتها الحمراء مُرتدية فستان أحمر قصير وأسدلت على أكتافها كاب بطاقية ضخمة زُيَّن بالريش الفوشي، فبدت كشخصية ذات الرداء الأحمر في قصة "ليلى والذئب".

Bella walking for Oscar de la renta 😱😱❤️❤️❤️❤️❤️ I’ve been telling yall that RED is HER COLOR @bellahadid pic.twitter.com/HrElFMoFq2 — Noura (@nourrabella) February 11, 2020

princess bella hadid of nazareth in red for Oscar de la Renta. pic.twitter.com/hs8TWIWrLV — océ (@stargxirl) February 11, 2020

ولم تكن إطلالة "بيلا" الوحيدة المفعمة بالحياة، فبرز في هذه المجموعة التي تتألف من 52 قطعة تنوّع كبير بالألوان الصاخبة مثل الفوشيا، الأحمر، الزهري وغيرها:





















