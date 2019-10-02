بالفيديو: جاستن بيبر لزوجته "ابتعدي عني"..وصور رائعة من حفل زفافهما

جدّد النجم الكندي "جاستن بيبر" عهود زواجه من عارضة الأزياء الأميركية "هايلي بالدوين" يوم الإثنين الماضي في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية بحضور أبرز النجوم العالميين، وأفراد مقربين من العائلة، وأصدقائهم الأعزاء.

وقد أشعلت صور زفاف الثنائي مواقع التواصل الاجتماعي، فنشر "بيبر" صورتين للحفل بالأبيض والأسود عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، وعلَّق: "هي عروسي".







وقد التقطت عدسات الباباراتزي سلسلة صور للثنائي أثناء توجههما لحفل الزفاف، حيث تألَّقت "بالدوين" مُرتديةً فستان أبيض أوف شولدر قصير غاية في الأناقة ونسَّقته بحذاء ذي كعب عالٍ من العلامة التجارية "جيمي شو"، لكن حين مقارنته بالفستان الذي ارتدته في الصور التي نشرها "بيبر" عبر حسابه، يتضح أنه ليس فستان زفافها الأساسي.

وبعد انتهاء حفل الزفاف، عاد الزوجان إلى مدينة لوس أنجلوس على متن طائرة خاصة تقدر تكلفة استئجارها بـ13.5 ألف دولار للساعة الواحدة، وقد استمرت رحلتهما خمس ساعات مُتواصلة، وليس معروفًا من تواجد برفقتهما في الرحلة.







وشوهدت "بالدوين" (22 عامًا) تهبط على درجات السلالم مُرتديةً إطلالة بيضاء مؤلفة من كروب توب وبنطال عريض ذي خصر عالٍ، وسترة بيضاء عريضة وطويلة. من جهة أخرى، ارتدى "بيبر" كنزة بيضاء بسيطة وشورت أسود.

وقبل مغادرة الثنائي، نشر "بيبر" مقطع فيديو يجمعه بزوجته الحسناء التي تُحاول تقبيله، لكنها بصوت مسموع قال لها: "ابتعدي عني..نحن متزوجان الآن، لا مزيد من الحب"، وتابع بنبرة مزاح "إني أمازحك".