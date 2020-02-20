بالفيديو: جاستن بيبر يصرخ على زوجته بجنون.. ومحبوه قلقون حيالها!

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي النجم الكندي "جاستن بيبر" عقب انتشار مقطع فيديو له يصرخ على زوجته عارضة الأزياء الأمريكية "هايلي بالدوين" بسبب خسارته في لعبة أركاد.

نشرت "هايلي بالدوين" مقطع فيديو يجمعها بزوجها في إحدى قاعات الألعاب مُحتلفةً بفوزها، حيث تغلَّبت على "بيبر" بفارق 2.050 نقطة إلى 500 نقطعة: وقالت: "هذه نقاطتي، وهذه نقاط زوجي"، ثم صرخ "بيبر" ويديه تغطيان وجهه، وقال بصوت عالٍ: "حبيبتي، لم أكن أحاول".

وردَّت "بالدوين" عليه: "فزت، تقبَّل الأمر".

وبدا المتابعون في حالة فزع لمشاهد الفيديو مستذكرين حادثة إغلاق بالدوين الباب على "بالدوين" أثناء مغادرتهما السيارة، فكتب أحدهم: "لم يغلق جاستن الباب بعنق على هايلي أثناء مغادرتهما السيارة فحسب، بل تصرَّف بطريقة جنوينة حينما تغلَّبت عليه في لعبة آركاد".

وأضاف مستخدم: "في الحقيقة، شعرت بعدم الارتياح لمشاهدتها، أنا لست من محبيها، لكني قلق حقًا حيالها. هذا أمر مقلق."

من جهة أخرى، دافع العديدون عن نجمهم مُشيرين أنه تصرف طبيعي جدًا لشخص هزم في منافسة.

يجدر الإشارة إلى "بيبر" تصدر عناوين الصحف بعد قرار حلق شاربيه.