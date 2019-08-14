بالفيديو: جنون كايلي يدفعها للقفز من ارتفاع 21 متر.. ومعجوبها يكذبوها!

احتفلت نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر" بعيد ميلادها الـ22 قبل أسبوع تقريبًا، وبثروة تقدر بمليار دولار فلا بد أن يكون الاحتفال باذخَا ومُترفًا.

استأجرت "كايلي جينر" يخت بقيمة 250 مليون دولار في إيطاليا يبلغ طوله 90 مترًا ويتضمن 22 غرفة بما في ذلك جناحًا رئيسيًا وثلاثة غرف لكبار الشخصيات، وقاعة سينما، حيث دعت إليه أصدقائها المقربين وأفراد عائلتها وشقيقاتها.

والقليل من الجنون لا يضر، فقد قررت أصغر مليارديرة التجرأ والإقدام على خطوة متهور، فقد نشرت "كايلي" مقطع فيديو عبر حسابها على موقع "إنستغرام" تظهر فيه بملابس سباحة مُثيرة أثناء قفزها من علو 22 مترًا كما زعم حبيب والدتها "كوري غامبل" وحبيبها مغني الراب "ترافيس سكوت".

ويعتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن المسافة أقل مما أشير إليه، فكتب أحدهم: "إن الحد الأقصى لهذه المسافة هي 11 مترًا"، وعلَّق آخر: "سيدي، 23 مترًا هو طول اليخت ليس الارتفاع الذي يشير إلى أنه 22 مترًا..أعتقد أنه يتحدث عن قفزها على جانب المنحدر، والذي يبدو أنه يرتفع 15 مترًا".

وأثيرت الإشاعات حول احتمال إقامة كايلي وترافيس حفل زفاف قريباً، بعد أن شوهد فستان زفاف أبيض ضخم في طائرتها الخاصة.