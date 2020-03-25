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بالفيديو: جينيفر لوبيز وخطيبها يخوضان تحدي "الكوبلز" في TikTok.. ويكشفان تفاصيل حميمية

منشور 25 آذار / مارس 2020 - 10:25
جينيفر لوبيز وأليكس رودريغيز
جينيفر لوبيز وأليكس رودريغيز

يقولون أنك لن تعرف شريك حياتك حتى تخوض تحدي  "كوبلز" عبر تطبيق TikTok، لكن يبدو أن هذا التطبيق جعلنا نعرف المزيد عن علاقة النجمة الأمريكية "جينيفر لوبيز" وخطيبها لاعب البيسبول السابق "أليكس رودريغيز".

إذ شارك "أليكس رودريغيز" مقطع فيديو فكاهي يجمعه  بـ"جينيفر لوبيز" عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام"، حيث منحنا نظرة تفصيلية حول حياتهما، حيث يشمل المقطع سيدة تقف وراء الكاميرا تسأل الثنائي أسئلة حميمية وخاصة من بينها "من بدأ القبلة الأولى"، و"من أهو أكثر رومانسية"، و"من الأكثر فوضوية"، لكنهما في الحقيقة، لم يتفق الاثنان على كثير في هذه اللعبة.
وعلَّق "أليكس" على الفيديو: "نزاع عائلي" مع هاشتاغ "تحدي الأزواج.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Family feud 😅❤️ Caption this... #coupleschallenge

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وشعر المعجبون بسعادة غامرة لمرور مثل هذا الفيديو السعيد خلال هذه الأوقات المخيفة، فكتب أحدهم: "هذا هو المحتوى المحب والممتع الذي يحتاج العالم إلى مشاهدته الآن".

وهذه ليست المرة الأولى التي يخوض بها الثنائي تحديات  TikTok، ففي وقت سابق، خاضا تحدي "تبديل الملابس" الذي تنطوي فكرته على أن يقوم الثنائي على تبديل ملابسهما واستبدالها بملابس الجنس الآخر بينما يؤدي أحدهما رقصة قصيرة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Late night Tiktoks💯💯 @jlo . Follow me at AROD13!!!

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وشاركت "لوبيز" وخطيبها في هذا التحدي المضحك، فيظهر الأخير ممسكًا بهاتفه المحمول أمام المرآة بينما "لوبيز" ترقص إلى جانبه على أنغام أغنية Nonstop للمغني الكندي "دريك" مُرتديةً فستانًا قصيرًا أبيض ضيقًا بفتحة ظهر كبيرة.
وبعد ثوانٍ تنقلب الأدوار والأزياء، فيظهر "رودريغيز" بمظهر مضحك مرتديًا فستان خطيبته الأبيض الضيِّق، بينما ارتدت "لوبيز" بدلته الزرقاء الضخمة.

 

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