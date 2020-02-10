بالفيديو: خواكين فينيكس يبكي في الأوسكار بسبب شقيقه الراحل

حبس النجم البورتوريكي "خواكين فينيكس" دموعه أثناء خطابه المؤثر مُستذكرًا شقيقه المتوفى "ريفر"، وذلك بعد تسلمه جائزة أفضل ممثل عن فيلمه Joker في حفل توزيع جوائز الأوسكار لدورته الـ92 المُقام في مسرح دوبلي بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

اقتبس "خواكين فينيكس" كلمات من أغنية كتبها شقيقه الذي توفي بعمر الـ23 إثر تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات، وقال وسط دموعه المحبوسة: "أريد فقط القول أنه حينما كان شقيقي بعمر السابعة عشر كتب أخي هذه الكلمات "هبَّ للإنقاذ، وسيلاحقك السلام".

يذكر أن "خواكين" كان بعمر الـ17 عندما توفي شقيقه، كما أنه أول الأشخاص الذين اتصلوا بالنجدة بعد رؤية شقيقه منهارًا ويتعرض لنوبات تشنج، قبل أن يتوفى في عيد الهالويين عام 1993.

ويذكر أن "ريفر" كان مرشحًا لجائزةأفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم Running on Empty، لكن أعلن اسم النجم الشهير "كيفن كلين" الفائز ب الجائزة عن دوره في فيلم A Fish Called Wanda.