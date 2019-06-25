بالفيديو: رغم اعتذارها للإماراتيين.. إزالة صور بيلا حديد من دبي مول!

تعرَّضت عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية "بيلا حديد" لموجة من الغضب ووصفت بالعنصرية؛ عقب نشر صورة لقدمها بمواجهة طائرتين تابعتين للخطوط الجوية الإماراتية والسعودية أثناء تواجدها في المطار، ورغم نشرها اعتذارًا عبر صفحتها على موقع "إنستغرام"، إلّا أن ذلك لم يطفئ شرارة الغضب والكراهية.

وتلقى أكبر مركز تسوق في الإمارات "دبي مول" مُطالبات بإزالة صور "بيلا حديد" من المتاجر، وهي التي تعتبر وجهًا دعائيًا لأهم العلامات التجارية مثل "مايكل كورس"، "ديور"، و"بولغري"، لذلك نشر حساب المركز التجاري عبر حسابه على موقع "تويتر" تغريدة، جاء فيها: "شكرًا لاهتمامكم، نحن نضمن لكم احترام الحساسيات الثقافية لأمتنا والمنطقة، ولفتنا انتباه تجار التجزئة المعنيين إلى هذه المسألة لاتخاذ الخطوات المناسبة."

Hello, thanks for your concern. We ensure you that our nation and region’s cultural sensitivities are respected. We have brought the matter to the attention of the retailers concerned to take appropriate steps. — The Dubai Mall (@TheDubaiMall) June 20, 2019

واستجابةً للمطالبات، قرر متجر "كريستين ديور" للعطور إزالة صورة "بيلا"، بينما أشارت العلامة التجارية "بولغري" إلى عدم وجود حملات دعائية لها قائمة مع العارضة الحسناء في الوقت الراهن، في حين قررت سلسلة متاجر "سيفورا" الفرنسية وضع بقعة سوداء فوق وجه "بيلا".

وأصدر مول الإمارات أيضًا بيانًا عبر حسابه على موقع "تويتر" عقب الأخبار، حيث كشف أن تعاون العارضة مع أحد العلامات التجارية في مول الإمارات لا يرتبط بأي حال بمركز التسوق، وأضاف أن وجهة نظرها لا تعكس قيم المول.

Hello we confirm that the event has been cancelled. A recent incident with a model for one of the brands at Mall of the Emirates is in no way associated with the mall, and does not reflect our values. — Mall of the Emirates (@MallofEmirates) June 20, 2019

وفي وقت سابق، نشرت "بيلا"، البالغة من العمر 22 عامًا، سلسلة منشورات عبر خاصية "إنستغرام ستوري" لتوضيح اللبس، جاء فيها: "مرحبًا، أشارككم هذا المنشور لتوضيح بعض الأمور التي أثقلت قلبي.. أولًا، لن ولم أقبل أبدًا أن تستخدم منشوراتي وصفحتي للتعبير عن الكراهية تجاه أحد، خصوصًا إذا تعلق الأمر بأصولي وتراثي الجميل والرزين.. أحب من كل قلبي الجانب المسلم والعربي من عائلتي، وكذلك إخواني وأخواتي في جميع أنحاء العالم."

وأشارت أنها لطالما وقفت مع الحق حينما يتعلق الأمر بالقضايا العربية والشرق أوسطية بشكل عام، ودليل ذلك تضامنها مع الشعب السوداني.

وأكدت أنها لم تلاحظ الطائرات الظاهرة في الصور، وكتبت: "لم يكن لصور حذائي بالأمس أي علاقة بالسياسة، إنها الحقيقة، فلم ألاحظ أبدًا الطائرات الظاهرة في الخلفية.. لم ولن أقلل يومًا من احترام هذه الخطوط الجوية أو البلدان التابعة لها، على العكس، أنا أحب هذه الخطوط كثيرًا؛ فهي تملك أفضل الطائرات والموظفين."

كما توجَّهت عبر حسابها على موقع "تويتر"، ونشرت تغريدة مفادها:"كانت هذه غلطة بريئة في وقت مبكر من اليوم.. لم ولن أحاول إهانة أي شخص بهذه الطريقة، آسفة جدًا."