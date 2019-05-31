بالفيديو: رواد مواقع التواصل مصدومون.. أيهما الأصح "ريهانا" أم "ري آنا"؟

صدم محبو النجمة البربادوسية "ريهانا" بعد اكتشاف خطئهم في نطق اسمها عقب تعريفها عن نفسها في فيدو لصالح مجلة "فوغ" بنسختها البريطانية.

تسببت المغنية الأمريكية، البالغة من العمر 31 عامًا، بحالة من الاضطراب عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد ظهورها في الفيديو الذي وثَّقته داخل متجرها في باريس يوم الخميس الماضي، حيث يمكننا سماعها تنطق اسمها بطريقة مختلفة عما اعتدنا عليها، فلم تَقًل "ريهانا"، بل "ري آنا".

وأشار البعض بأن نطقها لاسمها بهذه الطريقة يتناسب مع اللكنة البريطانية والاسترالية، فقد اعتاد الشعب الأمريكي مناداتها بـ"ريهانا".





الجدير بالذكر أن "ريهانا" اعتمدت مدينة لندن موطنًا لها العام الماضي، واستأجرت قصرًا بلغت تكلفة إيجاره 16 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا، ويتكون من 7 غرف نوم، وتبلغ قيمته حوالي 30 مليون جنيه إسترليني، ويقع في واحدة من أكثر الأماكن تميزًا في العاصمة البريطانية.

وكشف مصدر مقرب من النجمة: "المنزل يحتوي على كل ما تحتاجه المطربة العالمية، توجد منطقة حصرية مع بعض الجيران الأثرياء حتى تتمكن من القدوم والذهاب كما تشاء ولا أحد يلاحظ أي شيء".

يذكر أن ريهانا أشارت في وقت سابق إلى أنها تحب العيش في لندن مع عدم الكشف عن هويتها، مؤكدة أنها تعلمت أن تستمتع بالأشياء البسيطة في الحياة.