بالفيديو: زوج كيم يدفعها لإزالة حلمات فستانها الزائفة.. ورضخت لمطالبه لهذا السبب!

كشفت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" أن زوجها مغني الراب "كانييه ويست" لم يعجبه الفستان الذي ارتدته في حفل "ميت غالا" من توقيع مصمم الأزياء الفرنسي "تيري موغلر"، مُعتبرًا إياه مُثيرًا بطريقة مبالغ فيها.

كانت "كيم كارداشيان (39 عامًا) حديث وسائل الإعلام بسبب إطلالتها الجريئة من توقيع مصمم الأزياء الفرنسي "تيري موغلر"، فارتدت فستان لحمي مصنوع من السيليكون انسدل بانسيابية على جسدها بطريقة أبرزت منحنيات جسدها، حيث استغرق تصميمه أكثر من ثمانية أشهر، لكن "كانييه" لم يلتفت لذلك على الإطلاق.

حلّت "كيم كارداشيان" (39عامًا) ضيفةً في برنامج The Real، وتحدَّثت عن الخلافات التي اشتعلت بينها وبين زوجها حول إطلالتها الجريئة والمُثيرة على حد سواء، وأشارت أنها واجهت مشكلة أخرى بشأن فستانها، إذ لم يعجبه الحلمات المُزيفة التي برزت في الفستان، ما دفعها في نهاية المطاف إلى إزالتها.

وأوضحت "كيم" أن فكرة الفستان مستوحاة من البلل الذي يرافق خروج الفرد من الماء، ما يعني أن الفستان لا بد أن يلتصق في جسدها ويبرز حلماتها، وأضافت أن مشاهد خلافها مع "كانييه" من المحتمل أنها قُصَّت من برنامجهم التلفزيوني.

وأعربت "كيم" عن رغبتها في أن تكون مثالًا جيدًا لأطفالها، لذلك تحاول السيطرة على الأمور، وخاصة أنها ظهرت عارية على غلاف مجلة Playboy ومجلة Paper، بالإضافة إلى الفيديو الإباحي خاصتها الذي كان سبب شهرتها.

وفي إحدى حلقات برنامج Keeping Up With The Kardashians، دار حوار بين "كانييه" و"كيم" حول الفستان قبل يوم من انطلاق فعاليات حفل "ميت غالا"، وقال: “أنا كمغني راب انظر للفتيات العاريات واقول يا الهي زوجتي مثلهن تظهر جسدها بهذا الشكل “، ولفت أن إطلالتها تعكس عدم حدوث تطور في حياته من شخص أعزب لرجل متزوج.

وأكد أن صور زوجته المثيرة تؤثر عليه كثيرا وعلى روحه، وهو الأمر الذي أشعر "كيم" تشعر بالذنب لأنها لم تتمكن من تغيير إطلالتها.

ويجدر الإشارة إلى أن "كيم" ضحت بالجلوس، التبول، والتنفس كي تعصر نفسها في الفستان، حيث تطلب الأمر فريقًا مكوَّنًا من ثلاثة أشخاص، فلم يكن باستطاعتها ارتدائه بمفردها، فقد احتاجت فريقها لإحكام رباطات مشدها الذي أبرز خصرها النحيل ومنحنيات جسدها المُثير.