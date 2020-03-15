بالفيديو: صديقة كايلي جينر تهين المحجبات في أبو ظبي.. "حرام أنت لست مسلمة"!

أثارت نجمة تلفزيون الواقع "جوردن وودز" ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب آخر صور لها أثناء رحلتها إلى إمارة أبو ظبي.

شاركت "جوردن وودز"، الصديقة السابقة لـ"كايلي جينر"، متابعيها عبر موقع "إنستغرام" سلسلة صور لها مُرتديةً العباءة التقليدية خلال زيارة لها إلى مسجد الشيخ زايد الكبير، وفي إحداها تظهر برفقة والدتها وشقيقتها مُرتديات عباءات سوداء وبمكياج مُلفت وساحر، وكتبت: "الثلاثي في مسجد الشيج زايد الكبير في أبو ظبي".

ورغم جمال الصورة، إلّا أنها أثارت موجة من الانتقادات، فكتب أحد المستخدمين: "حرام، أنت لست مسلمة لذا لا يجب أن تدخلي المسجد"، وعلَّقت أخرى "حسنًا، حينما يرتدين العباءة والحجاب يشاد بهن، لكن حينما نرتدي هذه الملابس نلقب بالإرهابيات".

وكتب آخر: "تنشرين صورة لمؤخرتك في أحد الأيام، ثم صورة محتشمة لك بالمسجد في اليوم التالي."

في حين أشار أحد المعلقين أنها تسخر من الدين الإسلامي، وعلى الفور قررت "جوردن" الرد: "أعتذر إن أهنتكم، لكن من أجل الدخول إلى المسجد لا بد أن أرتدي العباءة، لن أتجرا على السخرية من أي دين أو ثقافة في أي بقعة من العالم".

وأوضحت في منشور آخر: "بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون أنه يجدر بك ارتداء العباءة عند دخول المسجد، لقد كانت تجربة مدهشة لأشهد جمال ثقافة أخرى ".

كما ردت على أولئك الذين كانوا يأملون في تثقيفها حول الملابس التقليدية، عندما أشاروا إليها أن النقطة الأهم في اللباس التقليدي الإسلامي هي تغطية الشعر بالكامل، أجابت: "لقد فهمت".

يذكر أن "وودز" تتجوَّل في أنحاء الإمارات العربية المتحدة منذ أربعة أيام، ونشرت العديد من الصور لرحلتها من برج خليفة، وقصر فيرساتشي دبي، وغيرها من المعالم السياحية.