برادلي كوبر في موعد الغرامي .. وكيف أصبحت ليدي غاغا رجل بالستين؟ (صور)

انتشرت شائعات تُفيد وجود علاقة تجمع النجم العالمي "برادلي كوبر" والمغنية الشهيرة "ليدي غاغا"، وخاصة عقب انفصاله عن حبيبته "آريانا شايك" بعد أربعة أعوام على علاقتهما وإنجابهما طفلة، ومنذ ذلك الحين ينتظر محبوهما اللحظة التي يظهران فيها معًا لتأكيد صحة الشائعات.

مؤخرًا، توجَّه "برادلي كوبر" إلى "فرنسا لقضاء إجازته الصيفية، وهناك التقطت عدسات الباباراتزي صورًا تجمعه برفقة سيدة بشعر أشقر بلاتيني تشبه لحد بعيد "ليدي غاغا" (33 عامًا)، حيث يظهر الثنائي جالسين متقابلين في المطعم الفرنسي Chateau La Coste وكأنهما في موعد غرامي.

وبعد أن تحمَّس رواد مواقع التواصل ، أُفيد أن السيدة التي في الصورة ما هي إلَّا الفنان الإيرلندي "جوغي"، البالغ من العمر 60 عامًا، وتواجد برفقته أيضًا صديقه "ديريك روين".

يذكر أن شائعات وجود علاقة غرامية بين غاغا وبرادلي اشتعلت في شهر فبراير من هذا العام، وذلك عقب أدائهما المليء بالرومانسية لأغنية Shallow في حفل توزيع جوائز الأوسكار، على الرغم من نفي غاغا لهذه الشائعات في برنامج جيمي كيميل، حيث قالت: "لقد رأى الناس الحب، وهذا تماماً ما أردنا أن يراه الجمهور".