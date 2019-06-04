بريانكا شوبرا تواجه موجة من الغضب بسبب صورها مع زوجها.. وهكذا ردَّت!

أقامت "بريانكا شوبرا" وزوجها المغني الأمريكي "نيك جوناس" ثلاثة حفلات زفاف مترفة بعضها ذات طابع هندي وأخرى بطابع غربي قبل أكثر من أربعة أشهر، رغم ذلك، لا تزال تشارك متابعيها لقطات رومانسية ومليئة بالبهجة من الحفل.

وقد تعرضت النجمة الهندية إلى موجة من الغضب والانتقادات نتيجة مبالغتها في نشر صورها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها لم تلتزم الصمت على الإطلاق وردَّت على طريقتها الخاصة.

خلال حديثها إلى مجلة Sunday Times، أشارت "شوبرا" إلى أن الوضع سيكون مختلفًا لو لم تكن مشهورة، فمن الطبيعي لأي شخص متزوج حديثًا أن يمتلئ حسابه بصور تجمعه بزوجه أو زوجته، وقالت: " فقط لأنني مشهورة، أليس لدي القدرة على أن أفتخر بكوني متزوجة حديثًا دون أن يقول الناس أنني أستخدم زواجي لمصلحتي الشخصية؟"

وأضافت: " "لقد تخليت عن حقي في الخصوصية عندما أصبحت شخصًا مشهورًا وعامًا، إنها الصفقة التي تبرمها مع الشيطان.. لكن ثق بي، هناك الكثير من الأشياء التي ما زلت أحافظ بها وأبقيها سرًا."

يذكر أن "شوبرا" و"نيك" عقدا قرانهما في شهر ديسيمبر عام 2018، وأعلنا خطوبتهما في أغسطس عام 2018.