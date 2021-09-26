بطلة مسلسل اتصل بمدير أعمالي بأحدث ظهور من بعد إصابتها بالسرطان!

شاركت بطلة مسلسل اتصل بمدير أعمالي الممثلة التركية جانان ارغودار صُورة جديدة لها عبر حسابها في انستقرام برفقة زوجها الممثل التركي كنان إيجي.

بطلة مسلسل اتصل بمدير أعمالي ظهرت في الصُورة من دون وجود شعر على رأسها والسبب العلاج الكيميائي الذي خضعت لها خلال الفترة الماضية من بعد تشخيصها بمرض سرطان الثدي. واثارت الصُور تعاطف الجمهور الذي تمنى لها الشفاء العاجل وان تعود لأسرتها الصغيرة وحياتها المهنية.

يذكر أن بطلة العمل كانت قد انفصلت عن مسلسل اتصل بمدير أعمالي حتى تتفرغ للعلاج من السرطان، وكانت قد أعلنت مرضها بتلك الفترة بمنشور جاء فيه "أصدقائي الأعزاء وجمهوري الذين لديهم فضول عني.. كانت في نيتي أن أعلن إليكم الخبر خلال الحلقة الأخيرة من المسلسل، لكن الأخبار وصلت إليك قبل ذلك. نعم فإن الأخبار المتداولة عن صحتي صحيحة... منذ الشهر ونصف تم تشخيص إصابتي بمرض سرطان الثدي.. وهذه كانت هي الصورة التي أرسلتها إلى فريق العمل بعد أن علمت بالإصابة وأنا أرسل لكم نفس الصورة لأنها كانت إحدى اللحظات التي شعرت فيها بالإيجابية..هذه ستكون عملية صعبة لكني سأحافظ على معنوياتي عالية... لا داعي لكي تقلقوا سأكون بخير وسأواصل العمل حتى آخر لحظة يمكنني فيها وإلى الحد الذي يسمح به علاجي.. أود أن أشكر عائلتي وزملائي في الفريق لأنهم جعلوني أشعر أنهم دائمًا خلفي ويدعمونني مهما كان القرار"

زواج بطلة مسلسل اتصل بمدير أعمالي !

علاقة الثنائي كانت قد بدأت من خلال المسلسل الناجح "حرب الورود"، إذ أن جنان وكنان كانا حبيبان من نوع مختلف في العمل وتحول الأمر إلى حقيقية لتتطور العلاقة بينهما وتحمل بطفلها الاول منه ليقررا من بعد الزواج وان يعيشان حياة عائلية.

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