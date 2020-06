بعد إصدارها شمع برائحة المهبل.. غوينيث بالترو تصدر منتج حميمي جديد تحت شعار "النشوة الجنسية"

حفرت النجمة "غوينيث بالترو" اسماً لعلامتها التجارية Goop عندما اخترعت شمعة برائحة مهبلها خلال وقت سابق من العام الماضي.

ويبدو واضحاً ان النجمة اتخذت من هذه المنتجات سبيلاً للشهرة والنجاح حيث رفعت غوينيث الستار عن إعلانها عن شمعة معطرة جديدة تحت مسمى This Smells Like My Vagina من خلال علامتها التجارية Goop .

وأُدرجت شمعة This Smells Like My Orgasm على الموقع الرسمي للعلامة التجارية ولا تتوفر في الوقت الحالي إلا للعملاء الأمريكيين وتباع بسعر 75 دولار.

ووضحت غوينيث في وصف المنتج: "متابعة مناسبة لتلك الشمعة فهذه الشمعة هي مزيج مصنوع من الجريب فروت وزهر البرتقال والتوت الناضج الممزوج مع شاي البارود والورد التركي".

وخلال مقابلة غوينيث مع جيمي فالون كشفت بان المنتج يأتي في صندوق مزخرف بالألعاب النارية حيث عرضت على جيمي بأن يُعطي زوجته منه ليكتشف رائحة حميمية منه.

