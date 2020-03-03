بعد استقالتها من الواجبات الملكية.. ميغان ماركل ستحضر هذا الحدث الهوليوودي برفقة المشاهير!

زُعم أن دوقة ساسكس ميغان ماركل ستشارك في حدث هوليوودي في نيويورك إلى جانب العديد من المشاهير ومحرر مجلة فوغ إدوارد إينينفول.

وستشارك ميغان في حفل الميت غالا حيث تمت دعوتها للحفل وصرّح مصدر قريب: "الميت غالا هو حفل تابع لمنظمة Who’s Who للأعمال التجارية وبطبيعة الحال كانت ميغان واحدة من الأسماء الأولى في قائمة الضيوف"، كما تابع المصدر: "إن فريق تحرير المجلة متحمسين لأن ميغان وإدوارد سيسيران جنباً إلى جنب على المنصة".

ويبدو واضحاً أن ميغان حريصةً على الظهور في المناسبات دون وجود الأمير هاري برفقتها حتى تتمكن من تأسيس نفسها مرةً أخرى في هوليوود، فسيكون من المفترض أن هذا هو الظهور الأول لميغان في هوليوود بعد استقالتها رسمياً من الواجبات الملكية.

ويعتزم الثنائي ميغان وهاري الاستقالة عن الواجبات الملكية والعيش في أميركا الشمالية لكن سيحضر الأمير هاري ثلاث ارتباطات رسمية في المملكة المتحدة قبل استقالته.

ومن المتوقع أن تكون المشاركة الرسمية النهائية هو الاحتفال بيوم الكومنولث مع الملكة إلا أنه من المتوقع أن الطفل آرتشي لن يضم إلى والديه بل سيبقى عند مربيته في كندا.

ويشار إلى أن حدث الميت غالا هو عبارة عن حملة سنوية لجمع التبرعات لمعهد الأزياء في متحف متروبوليتان للفنون حيث يرتدي المشاهير ملابس متطورة ومثيرة واستضاف هذا الحدث العديد من أصدقاء ميغان منهم سيرينا وليامز وأوبرا وينفري وبيونسيه.

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