بعد اشهر قليلة من انفصالها.. جينيفر ميتكاليف تواعد نجم مانشيستر يونايتد!

أعلنت النجمة البريطانية "جينيفر ميتكالف" أنها انفصلت سرًا عن حبيبها النجم "جورج" وذلك بعد علاقة دامت لمدة ثماني سنوات من الرومانسية.

ويبدو واضحًا أن "جينيفر" لم تنتظر كثيرًا حتى تتعافى من صدمة الانفصال فقد بدأت بمواعدة النجم السابق لفريق مانشيستر يونايتد "كريس إيغلز" وذلك بعد أربعة أشهر فقط من انفصالها.

وأوضحت مصادر قريبة أن النجمة البالغة من العمر 37 عامًا مغرمة بلاعب كرة القدم البالغ من العمر 35 عامًا والذي انفصل أيضًا عن خطيبته "دانييل".

وشوهد نجم مانشيستر يونايتد السابق وهو يزور "جينيفر" في منزلها في مانشيستر حيث زُعم أنهما كانا يتواعدان منذ حوالي شهر.

وكشفت مصادر قريبة: "أن الثنائي يعيشان قصة حب قوية بعد أن بدآ في المواعدة مؤخراً فقط كما أن العلاقة في مراحلها الأولى تسير على مايرام.

وبحسب ما ورد، دفع لاعب كرة القدم مقابل شقة للإيجار من ثلاث غرف نوم بالقرب من منزله في تشيشاير مع بدل قدره 500 جنيه إسترليني شهريًا.

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