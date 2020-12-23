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بعد اشهر قليلة من انفصالها.. جينيفر ميتكاليف تواعد نجم مانشيستر يونايتد!

منشور 23 كانون الأوّل / ديسمبر 2020 - 10:00
جينيفر ميتكاليف
جينيفر ميتكاليف

أعلنت النجمة البريطانية "جينيفر ميتكالف" أنها انفصلت سرًا عن حبيبها النجم "جورج" وذلك بعد علاقة دامت لمدة ثماني سنوات من الرومانسية.

ويبدو واضحًا أن "جينيفر" لم تنتظر كثيرًا حتى تتعافى من صدمة الانفصال فقد بدأت بمواعدة النجم السابق لفريق مانشيستر يونايتد "كريس إيغلز" وذلك بعد أربعة أشهر فقط من انفصالها.

Love life: Jennifer Metcalfe is reportedly dating former Manchester United star Chris Eagles four months after confirming her split from ex Greg Lake

وأوضحت مصادر قريبة أن النجمة البالغة من العمر 37 عامًا مغرمة بلاعب كرة القدم البالغ من العمر 35 عامًا والذي انفصل أيضًا عن خطيبته "دانييل".

وشوهد نجم مانشيستر يونايتد السابق وهو يزور "جينيفر" في منزلها في مانشيستر حيث زُعم أنهما كانا يتواعدان منذ حوالي شهر.

وكشفت مصادر قريبة: "أن الثنائي يعيشان قصة حب قوية بعد أن بدآ في المواعدة مؤخراً فقط كما أن العلاقة في مراحلها الأولى تسير على مايرام.

وبحسب ما ورد، دفع لاعب كرة القدم مقابل شقة للإيجار من ثلاث غرف نوم بالقرب من منزله في تشيشاير مع بدل قدره 500 جنيه إسترليني شهريًا.

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