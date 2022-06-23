بعد الفيديو المؤثر الذي جمعه بابنته.. ابراهيم تاتليسس يهاجم ابنه في عيد الأب

انتشر في الفترة الأخيرة مقطع فيديو من مقابلة تلفزيونية جمع بين المغني التركي الشهير ابراهيم تاتليسس وابنته وهما يغنيان إحدى اغانيه الشهيرة، ومن المعروف ان النجم التركي يعاني حاليًا من الشلل

وحقق هذا الفيديو تفاعل كبير بين الجمهور نظرًا لتناغم الكبير بين الفنان التركي وابنته والمشاهد المؤثرة التي جمعتهما، وتمكن الفيديو من تصدر حديث الجمهور والسوشال ميديا لفترة طويلة

ابراهيم تاتليسس يهاجم ابنه في عيد الأب

وجه ابن الفنان التركي "ابراهيم تاتليسس" معايدة لوالده في يوم الأب الذي يصادف يوم 21 يونيو من كل عام وذلك من خلال منشور له عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها: "الأب غالي وقومن لا يعرف قيمة الأب فهو أحمق".

ولكن المفاجأة كانت هي ردة فعل الفنان ابراهيم على منشور ابنه فلم يكن جوابه الشكر والعرفان كما هو مفترض، بل قام ابراهيم باتهام نجله تسبب في خسارته 3 محلات وافلاسهم، بالإضافة إلى أنه اتهمه بأنه قام بسرقة خزينة الشركة وذلك في نفس اليوم الذي تعرّض فيه لمحاولة اغتيال.

ابراهيم تاتليسس في فيديو مؤثر مع ابنته

تصدّر فيديو للنجم التركي الشهير ابراهيم تاتليسس وهو يغني بينما كانت ابنته تشاركه الغناء بحماس كبير خلال أحد البرامج التلفزيونية في الفترة الأخيرة.

وقدّم الثنائي خلال البرنامج أغنيته الشهيرة "ارامام" حيث أنه لم يتمالك دموعه وأجهش بالبكاء على الهواء مباشرة خلال تأديته للاغنية بينما كانت ابنته تشجعه على الغناء وتحاول مساندته ودعمه بكل الطرق الممكنة

اصابة ابراهيم تاتليسس بالشلل بعد تعرّضه لمحاولة اغتيال

كان النجم لاتركي ابراهيم تاتليسس قد أصيب بالشلل بعد تعرّضه لاطلاق نار من قبل مجهولين أرادوا اغتياله وذلك بسبب عمله في الاستثمارات.

وتعرّض ابراهيم لثلاث محاولات اغتيال نجا منها جميعا، ولكن المحاولة الأخيرة اخترقت الرصاصة فيها دماغ الفنان التركي مما تسبب له باصابة خطيرة بالشلل منعته من الغناء من جديد

وعانى الفنان التركي بسبب اصابته هذه التي دمرت مسيرته الفنية بشكل كبير وأثرت على حياته، ويبدو ان تصرفات ابنه زادت من سوء حالته النفسية بحسب ما كشفه الأخير في رده على ابنه