بعد انفصالها عن بيت ديفيدسون.. كايا غاربر بفستان زفاف غريب وطرحة ضخمة!

حوّلت عارضة الأزياء "كايا غاربر" أسبوع الموضة في باريس إلى حدث ديني للضيوف مساء يوم أمس الثلاثاء.

واستحوذت كايا على أنظار المتواجدين من خلال ارتدائها فستان زفاف أبيض غريب الأطوار حوّلت المنصة إلى زفاف ديني.

فكان الفستان عبارة عن دانتيل على شكل زهور شفاف مظهراً جسدها من أسفله كما أن قصته جاءت بالأوف شولدر وذيل طويل من الأسفل.

والملفت كان وضعها طرحة ضخمة جاء يغطي كامل جسدها مزيّن بزخارف من الدانتيل حيث أنها كانت مجموعة جيفنشي لمجموعة ربيع وصيف 2020.

ويأتي ظهورها هذا بعد انفصال كايا غاربر عن حبيبها الممثل الكوميدي بيت ديفيدسون بعد علاقة قصيرة المدى لمدة ثلاثة شهور.

وصرّح مصدر قريب: "يبدو أن بيت وكايا قد انتهيا نهائياً وهذا الشيء مدمّر بالنسبة لكايا حيث أنها تبلغ من العمر 18 عاماً فقط ويتعين عليها التعامل مع الوضع كثيراً".

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