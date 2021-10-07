بعد تعاونهما في العشق الأسود.. إشادة أمريكية هوليوودية للثنائي توبا بويوكوستون وإنجين أكيوريك!

أشادت النجمة الأمريكية "باربرا سترايسند" بالنجمين التركيين توبا بويوكوستون وإنجين أكيوريك، وذلك عبر حسابها الخاص على "انستغرام" يوم أمس الاربعاء.

وكشفت باربرا من خلال منشورها على "انستغرام" بأنها تشاهد مسلسل "العشق الأسود" الذي يجمع النجمين توبا بويوكوستون وإنجين أكيوريك، هي وزوجها عبر نيتفليكس.

وشاركت باربرا ملصق المسلسل مع مليون متابع لديها وعلّقت عليه: "لقد كنت أنا وجيم نشاهد هذا العرض التركي الرائع "العشق الأسود" كل ليلة حتى الرابعة صباحاً على "نيتفليكس".

وأشادت نجمة "A Star Is Born بالثنائي التمثيلي التركي في المسلسل، فقالت: "إن البطلين رائعين وكذلك بقية النجوم إنه عمل مثير ولا يمكنك التوقف عن مشاهدته".

أما توبا بويوكوستون وإنجين أكيوريك فقد أعادا نشر المنشورن وعلّقت توبا: "لا أعرف ماذا أقول شكراً باربرا ليس لديك فكرة عما يعنيه هذا لي".

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