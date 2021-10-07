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بعد تعاونهما في العشق الأسود.. إشادة أمريكية هوليوودية للثنائي توبا بويوكوستون وإنجين أكيوريك!

منشور 07 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 10:14
توبا بويوكوستون وإنجين أكيوريك
توبا بويوكوستون وإنجين أكيوريك

أشادت النجمة الأمريكية "باربرا سترايسند" بالنجمين التركيين توبا بويوكوستون وإنجين أكيوريك، وذلك عبر حسابها الخاص على "انستغرام" يوم أمس الاربعاء.

وكشفت باربرا من خلال منشورها على "انستغرام" بأنها تشاهد مسلسل "العشق الأسود" الذي يجمع النجمين توبا بويوكوستون وإنجين أكيوريك، هي وزوجها عبر نيتفليكس.

Barbra Streisand Praises Tuba Büyüküstün and Engin Akyürek Kara Para Aşk Black Money Love

وشاركت باربرا ملصق المسلسل مع مليون متابع لديها وعلّقت عليه: "لقد كنت أنا وجيم نشاهد هذا العرض التركي الرائع "العشق الأسود" كل ليلة حتى الرابعة صباحاً على "نيتفليكس".

وأشادت نجمة "A Star Is Born بالثنائي التمثيلي التركي في المسلسل، فقالت: "إن البطلين رائعين وكذلك بقية النجوم إنه عمل مثير ولا يمكنك التوقف عن مشاهدته".

Barbra Streisand Praises Tuba Büyüküstün and Engin Akyürek Kara Para Aşk Black Money Love

أما  توبا بويوكوستون وإنجين أكيوريك فقد أعادا نشر المنشورن وعلّقت توبا: "لا أعرف ماذا أقول شكراً باربرا ليس لديك فكرة عما يعنيه هذا لي".

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