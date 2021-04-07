بعد حذف حسابها على "تويتر".. هايلي بالدوين تكشف سبب ابتعادها عن وسائل التواصل الاجتماعي!

نشرت عارضة الأزياء "هايلي بالدوين" مقطع فيديو عبر قناتها على "يوتيوب" أنتجته شركة OBB Media، تحدّثت فيه عن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الناس.

وخلال حديثها مع عالمة النفس "جيسيكا كليمونز"، أوضحت "هايلي" بأن الزواج من نجم البوب "جاستين بيبر" خلال عام 2018 قد فتّحها على نوع جديد من الاهتمامات بعيدًا عن الانترنت، وجعلها تلغي حسابها على "تويتر".

وبدأت "هايلي" حديثها بالقول: "أعتقد أن أكبر الأشياء التي ناضلت من أجلها هي المقارنات والتي شملت مقارنات الجسم والنظرات والسلوك، فعندما يلاحقك العديد من الناس بنفس الفكرة مرارًا وتكرارًا يبدأ الأمر بالعبث في عقلك وتبدأ بالتساؤل هل هناك شيء لا أراه ويروه؟".

ويبدو واضحًا أن "هايلي" قد أشارت إلى حبيبة زوجها السابقة "سيلينا غوميز" بالرغم من أنها لم تذكر ذلك صراحة في ناحية المقارنة.

وعبرت "هايلي" عن محاولاتها لإنشاء علاقة صحية مع وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تصفح تطبيق "انستغرام" فقط في عطلات نهاية الأسبوع.

عن زوجها "جاستن بيبر"، قالت إن الزواج منه في عام 2018 فتح لها نوعًا جديدًا من الاهتمام، مشيرة إلى أن النجم الكندي ساعدها كثيرًا في رحلتها تجاه التنمر الذي وجهته عبر الانترنت.

وأوضحت "هيلي بالدوين" إن "بيبر" ساعدها على الابتعاد عن الضوضاء والسلبية على وسائل التواصل الاجتماعي.

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