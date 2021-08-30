بعد دعمها الكبير له في ألبومه الجديد.. كانيه ويست على وشك إعلان لم الشمل مع زوجته السابقة كيم كارداشيان!

أثار نجم الراب كانيه ويست تساؤلات كثيرة بين متابعيه حول لم شمله مع زوجته نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وذلك بعد الدعم الكبير الذي قدّمته أثناء الترويج لألبومه الجديد.

وفاجأ الثنائي يوم الخميس الماضي معجبيهم في شيكاغو عندما أعادا الزوج إحياء حفل زفافهما وذلك خلال العرض الكبير لألبوم "دوندا " الخاص بكانيه ويست.

وبحسب مصادر قريبة فإن الإعلان عن لم شمل كانيه ويست وكيم كارداشيان بات قريبا جداً، حيث كشف مصدر قريب: "كانيه طلب من كيم أن تكون جزءاً من عرضه الفني النهائي وكانت هي سعيدة بمساعدته في تحقيق رؤيته الإبداعية ودعمه كفنان".

وأضاف المصدر: "إن كيم وكانيه لديهما حب كبير لبعضهما البعض ولم يتحدثوا منذ أن تقدما بطلب الطلاق ولكنهم بدأوا بالتحدث مرة أخرى".

وتابع المصدر حديثه: "إن كيم منفتحة حول رؤية أين ستذهب الأمور مع كانيه ومعرفة ما إذا كان بإمكانهما حل مشكلاتهما كزوجين، فبغض النظر عما يحدث يخطط الثنائي للعيش بطريقة صحية".

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