بعد رفض دواين جونسون.. جيسون موموا بطل فيلم "Fast & Furious" في موسمه الجديد

حاول النجم "فين ديزل" إعادة العلاقات بينه وبين النجم العالمي "ذا روك" وقام بعرض الصلح عليه من أجل العودة للمشاركة في سلسلة أفلام "Fast & Furious" الشهيرة في موسمه العاشر، الا ان الأخير رفض هذه المصالحة بشكل قاطع

جيسون موموا بطل فيلم "Fast 10"

أعلنت الصفحة الرسمية للفيلم على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بأن النجم العالمي جيسون موموا قد انضم رسمياً إلى طاقم عمل الموسم العاشر من فيلم "Fast & Furious" الذي يحظى بشعبية كبيرة

ونُشرت تغريدة عبر موقع "تويتر" جاء في تفاصيلها: "إن فريق الفيلم يستمر في التزايد فمرحباً بك جيسون موموا إلى طاقم عمل الفيلم".

ولكن لم يتم الكشف عن تفاصيل حول الشخصية التي سيؤديها جيسون في الموسم الجديد ولكنها ستكون شخصية الشريرة الرئيسية في الفيلم

دواين جونسون يرفض المشاركة في الموسم العاشر من الفيلم

رفض النجم العالمي "ذا روك" الانضمام إلى السلسلة العاشرة من الفيلم في وقت سابق وذلك بعد أن عرض النجم فين ديزل عليه المصالحة والمشاركة ولكن دواين اتهمه بالتلاعب والخداع، وأعلن رفضه المشاركة في الفيلم.

وكان دواين قد صرّح: "لقد أخبرت فين بشكل مباشر أنني لن أشارك في الفيلم لقد كنت حازماً وودوداً في كلماتي، ولكني سأكون داعم كبير للنجوم".