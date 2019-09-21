بعد مرور 20 عاماً.. جينيفر لوبيز تعيد إحياء عرض فستانها المثير خلال عرض فيرساتشي

أثبتت النجمة "جينيفر لوبيز" أنها أكثر شباباً أثناء عرض فيرساتشي لربيع/ صيف 2020 خلال أسبوع الموضة في ميلانو أمس الجمعة.

وحازت جينيفر على إعجاب المتفرجين أثناء إعادة عرضها لأحد أكثر إطلالاتها إثارة وهو فستانها الأخضر الشهير بأوراق شجر النخيل الذي ارتدته في جوائز غرامي لعام 2000.

وكانت إطلالة جينيفير الأكثر إثارة على المسرح بجانب عارضات الأزياء العالميات جيجي حديد وأرينا شايك وكيندال جينر، حيث أن فستانها الشيفون كان مفتوحاً من جهة الصدر والفخذ بالإضافة إلى الجوانب ورفعت شعرها من الأمام بينما أسدلته من الخلف.

ولم تكتفي جينيفر بعرض الطبيعة على خشبة المسرح بل انتقلت إلى الخارج بإطلالة الأدغال وهي ترتدي فستان قصير بنقشة أوراق الشجر الخضراء، مزيّن بفتحة من جهة الصدر ونسّقت معه حقيبة يد وحذاء طويل مطابق تماماً.

وجاء العرض في الوقت الذي احتفلت فيه فيرساتشي رسمياً بمرور 20 عاماً على ظهور الفستان الأصلي على المسرح، حيث انضمت مصممته دوناتيلا فيرساتشي إلى جينيفر.

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