بعد مرور 6 أعوام.. تعويض مالي كبير لعائلة النجمة جوان ريفرز بعد وفاتها نتيجة خطأ طبي!

توفت النجمة الكوميدية "جوان ريفرز" قبل ست أعوام بعد قيامها بعملية جراحية أدّت إلى مضاعفات كبيرة وتلف في الدماغ ثم إلى وفاتها.

وعلى إثرها رفعت ابنتها ميليسا دعوى قضائية ضد عيادة Yorkville Endoscopy اتهمتهم فيها بالقيام بخطأ طبي أدى إلى نقصان الأكسجين عن دماغها أثناء الجراحة.

وبحسب ما ورد فإن ميليسا قد حصلت على تعويض يقدّر بثمانية ملايين في قضية سوء التصرّف التي رفعتها على العيادة، ومع ذلك لم يتم الكشف عن المبلغ بالكامل امام العلن.

وقيل ان النجمة كانت تقوم بعملية جراحية لأخذ خزعة من الحبال الصوتية عندما تعرّضت لسكتة قلبية أثناء الجراحة وذلك بسبب نقص الأكسجين عن الدماغ ولم يتم سرد الإهمال الطبي كعامل مساهم في وفاتها في ذلك الوقت.

وفي بيان أصدره محاميها قال فيه: "باختياري قبول هذه التسوية يمكنني أن اضع الجوانب القانوينة لوفاة جوان وأضمن ان المسؤولين قد تحمّلوا مسؤولية إهمالهم الطبي بسرعة".

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