في عيد الأم.. نجمات عالميات استقبلن أطفالهن في عام 2022

يحتفل العالم أجمع بيوم الأم بتاريخ 21 مارس من هذا الشهر في كل عام.

وكان هذا العام حافلاً بالنسبة لنجمات هوليوود حيث رحبت عدد كبير منهن فيه بطفلهن الأول واختبرن شعور الأمومة، بينما رحّبت بعض النجمات بطفلهن الثاني خلال هذا العام.

وإليك قائمة بنجمات هوليوود اللواتي استقبلن أطفالهن في هذا العام:

1- كايلي جينر

أعلنت نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر" عن استقبال مولودها الثاني من حبيبها ترافيس سكوت خلال شهر فبراير الماضي، حيث نشرت صورة لطفلتها الاولى ستورمي وهي تمسك بيد شقيقها الصغير.

2- بريانكا شوبرا

استقبلت النجمة البوليوودية "بريانكا شوبرا" طفلها الأول عن طريق أم بديلة حيث أعلنت ذلك عبر صفحتها على "انستغرام" لكنها لم تكشف أي تفاصيل حول جنس الطفل أو اسمه.

3- جينيفر لورانس

أعلنت النجمة الهوليوودية "جينيفر لورانس" عن استقبال اول اطفالها من زوجها رجل الأعمال، لكنها أبقت تفاصيله سرية حيث لم تكشف عن جنس الطفل أو تاريخ ولادته.

4- آشلي غراهام

أنجبت عارضة الأزياء العالمية آشلي غراهام توأمها في كانون الثاني، وأعلنت الأخبار السعيدة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".