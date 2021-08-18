جيجي حديد وشقيقتها بيلا تصليّان من أجل أفغانستان.. والأخيرة تعلّق "الوضع مدمّر"

أعربت عارضة الأزياء ذات الاصول العربية بيلا حديد عن مخاوفها بشأن الوضع السياسي المدّمر في أفغانستان وذلك بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة هناك.

وانتقلت بيلا حديد إلى حسابها الخاص على "انستغرام" ونشرت مقطع فيديو منتشر من مطار كابول حيث أن الرجال والنساء والأطفال يركضون بجنون.

ووصفت بيلا الوضع هناك بأنه مدمّر بالفعل، فقالت: "هذا مقطع الفيديو مدمّر للغاية عند مشاهدته وأنا اصلي من أجل أفغانستان إن الرجال والأطفال والنساء يعانون هناك، بحماية الله".

كما لجأت شقيقتها جيجي حديد إلى موقع "فيس بوك" ونشرت تغريدة للناشطة أماندا جورمان عبّرت فيه عن قلقها، جاء فيها: "بينما تعاني أفغانستان يجب على اميركا أن تلقي نظرة طويلة حول كيفية حمايتهم وتوفير العلاج".

وتابعت الناشطة تغريدتها: "يجب أن نرحّب باللاجئين وأن نصبح البلد التي تستوعب الشعوب المتعبة والفقيرة والتي تتوق إلى الحرية"، وقد نشرت جيجي هذه التغريدة عبر حسابها دون أي تعليق.

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