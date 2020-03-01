بيلا حديد تقتحم منصة الأزياء بخنجر كبير خلال أسبوع الموضة الباريسي

تألقت عارضات الأزياء خلال أسبوع الموضة في باريس وكانت أبرزهم بيلا حديد التي كانت كالحرباء المتلوّنة وهي تنتقل من إطلالة لأخرى خلال العروض.

وخلال عرض باريس فيفيان ويستوود المقام في فندق Hôtel de Ville بعد ظهر يوم أمس السبت تألقت عارضة الأزياء البالغة من العمر 23 عاماً في أكثر من إطلالة خلال العرض.

وبدأت بيلا بالظهور بإطلالة عرائيسية وهي ترتدي فستان باللون الأبيض من الدانتيل الشفاف والمزيّن بأكتاف ضخمة وياقة عالية كما توسطه قطعة من الساتان وانتهى بذيل طويل.

ولكن المثير للغرابة هو تنسيق حزام بني اللون في وسط الفستان مع خنجر كبير حيث كانت بيلا تمسكه بيدها أثناء مرورها على المنصة، ونسّقت مع الفستان حذاء فضي لامع بكعب عال.

وفي إطلالة أخرى بدت بيلا مخيفة بعض الشيء بظهورها باللون الأسود بشكل كامل حيث اختارت بلوزة ضيقة بياقة عالية نسّقتها مع بنطال عريض ومزيّن بكسرات صغيرة.

ولإتمام إطلالتها نسّقت معه حذاء متوسط الطول بكعب عالي ووضعت البنطال العريض بداخل الحذاء، أما شعرها فقد وضعت شعراً أسود مستعار وسرّحته بطريقة عالية.

ومن جهة أخرى لم تكن جميع إطلالات بيلا جميلة فقد ظهرت في واحدة من أغرب إطلالاتها وهي ترتدي بنطال عريض باللون البيج نسّقته مع حذاء أسود ضخم وغير مناسب كما بلوزة ميتاليك فضي بقصة الأوف شولدر ومزيّنة بأكمام قطنية زرقاء.

وفي بادرة جميلة قام المصمم Andreas Kronthaler بتقديم باقة من الزهور لعارضة الأزياء إلا أنها وبكل احترام قدّمتها لرئيسة العلامة التجارية فيفيان.

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