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بيلا حديد تقتحم منصة الأزياء بخنجر كبير خلال أسبوع الموضة الباريسي

منشور 01 آذار / مارس 2020 - 11:30
بيلا حديد
بيلا حديد

تألقت عارضات الأزياء خلال أسبوع الموضة في باريس وكانت أبرزهم بيلا حديد التي كانت كالحرباء المتلوّنة وهي تنتقل من إطلالة لأخرى خلال العروض.

وخلال عرض باريس فيفيان ويستوود المقام في فندق Hôtel de Ville بعد ظهر يوم أمس السبت تألقت عارضة الأزياء البالغة من العمر 23 عاماً في أكثر من إطلالة خلال العرض.

وبدأت بيلا بالظهور بإطلالة عرائيسية وهي ترتدي فستان باللون الأبيض من الدانتيل الشفاف والمزيّن بأكتاف ضخمة وياقة عالية كما توسطه قطعة من الساتان وانتهى بذيل طويل.

Wow: Bella Hadid was every inch the style chameleon as she hit the catwalk for Vivienne Westwood Paris Fashion Week show on Saturday afternoon

ولكن المثير للغرابة هو تنسيق حزام بني اللون في وسط الفستان مع خنجر كبير حيث كانت بيلا تمسكه بيدها أثناء مرورها على المنصة، ونسّقت مع الفستان حذاء فضي لامع بكعب عال.

وفي إطلالة أخرى بدت بيلا مخيفة بعض الشيء بظهورها باللون الأسود بشكل كامل حيث اختارت بلوزة ضيقة بياقة عالية نسّقتها مع بنطال عريض ومزيّن بكسرات صغيرة.

ولإتمام إطلالتها نسّقت معه حذاء متوسط الطول بكعب عالي ووضعت البنطال العريض بداخل الحذاء، أما شعرها فقد وضعت شعراً أسود مستعار وسرّحته بطريقة عالية.

Daring: Earlier in the day, Bella sported one of her most quirkiest looks on this year's PFW catwalk to date for Haider Ackermann's Autumn/ Winter 2020- 2021 show

ومن جهة أخرى لم تكن جميع إطلالات بيلا جميلة فقد ظهرت في واحدة من أغرب إطلالاتها وهي ترتدي بنطال عريض باللون البيج نسّقته مع حذاء أسود ضخم وغير مناسب كما بلوزة ميتاليك فضي بقصة الأوف شولدر ومزيّنة بأكمام قطنية زرقاء.

Versatile: Bella also took to the catwalk in a strapless black latex bustier dress

وفي بادرة جميلة قام المصمم Andreas Kronthaler بتقديم باقة من الزهور لعارضة الأزياء إلا أنها وبكل احترام قدّمتها لرئيسة العلامة التجارية فيفيان.

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