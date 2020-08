بيلا حديد في جلسة تصوير مبهرة مستوحاة من الثعابين

تعتبر عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطنينية "بيلا حديد" من أشهر العارضات في العالم، وقد ظهرت على عدد لا يحصى من أغلفة المجلات الشهيرة.

ومؤخرًا، شاركت "بيلا حديد" في حملة دعائية لصالح تعاون مشترك بين العلامة التجارية الشهيرة "بولغاري" وشركة المجوهرات اليابانية "آمبوش"، بالإضافة إلى عارضتي الأزياء "اكسيو وين" و"إيلين روز".



وفق ما نقله موقع "ديلي ميل" البريطاني، انضم المصمم "يون آهن" المقيم في طوكيو إلى دار الأزياء "بولغاري" للخروج بمجموعة كبسولات مستوحاة من الثعبان، حيث تضم المجموعة سلسلة من الإصدارات المحدودة من الحقائب الجذابة تحت اسم "Serpenti Through the Eyes of Ambush" أو "سيربنتي من خلال عيون الكمائن".









وتألَّقت "بيلا" بسلسلة من الإطلالات السوداء الفاخرة الأنيقة مع إكسسوارات مرصعة بالجواهر لمحاكاة الحقائب الراقية التي تتميز بالثنايا الأنيقة ومزيج الألوان الجذاب، بالإضافة إلى التفصيل الأمامي الذي يأتي على شكل وجه أفعى.

أما بالنسبة لديكور جلسة التصوير، فقد زيِّن الموقع بالنباتات الخضراء الداكنة المورقة فبدا وكأنه قد خرج من حدائق عدن.