تعرّف على أجور النجوم الأتراك في مسلسلاتهم.. مبالغ خيالية على الحلقة الواحدة!

أصبح النجوم الاتراك حديث المتابعين من جميع أنحاء العالم خاصة بعد أن حظيت مسلسلاتهم بشعبية كبيرة ونسب مشاهدات عالية في الوطن العربي.

وبالرغم من حرص النجوم الاتراك على عدم الكشف عن أجورهم في المسلسلات إلا أن هذا الأمر أصبح حديث وسائل الإعلام، كما حصلوا على بعض المعلومات منهم.

وإليك قائمة بأشهر النجوم التركيين والأجور التي يتقاضوها عن الحلقة الواحدة خلال عام 2021:

1- بوراك أوزجيفيت

يعدّ النجم بوراك من أعلى النجوم الاتراك أجراً في تركيا حيث حصل على مبلغ حوالي 210 ألف ليرة أي ما يعادل 24874 ألف دولار أمريكي، خلال الحلقة الواحدة من مسلسل "المؤسس عثمان" في هذا العام.

2- توبا بويوكوستن

تقاضت النجمة التركية توبا على 200 ألف ليرة أي ما يعادل 23690 ألف دولار أمريكي عن كل حلقة من مسلسل ابنة السفير، حيث انضمت إلى هذا المسلسل بعد انسحاب البطلة نسليهان أتاغول بسبب وعكة صحية.

3- كيفانش تاتليتوغ

يُعرف كيفانش في الوطن العربي باسم مهند ويعدّ من اوائل النجوم الأتراك شهرة في الوطن العربي، ويصل أجره في الحلقة الواحدة في مسلسلاته إلى 180 ألف ليرة أي ما يعادل 21321 ألف دولار أمريكي.

4- بيرين سات

تعدّ بيرين سات واحدة من أهم النجمات في تركيا حيث اشتهرت في مسلسل "فاطمة" و "العشق الممنوع"، ويصل المبلغ الذي تتقاضاه في الحلقة الواحدة في المسلسل إلى 120 ألف ليرة أي ما يعادل 14214 دولار أمريكي للحلقة الواحدة.

5- أراس بولوت إينيملي

بالرغم من صغر سنه إلا انه حقق نجاحاً كبيراً في المسلسلات التركية وأصبح ينافس مشاهير تركيا، وحصل أراس على ما يقارب 120 ألف ليرة عن الحلقة الواحدة في مسلسل الحفرة أي ما يعادل 14214 ألف دولار أمريكي.

6- جان يامان

أما جان يامان بطل مسلسل "الطائر االمبكر" فإنه اقل النجوم الأتراك من الرجال أجراً، حيث يتقاضى في الحلقة الواحدة من المسلسل 100 ألف ليرة.

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